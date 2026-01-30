OMS descarta restrição de viagens após novo surto do vírus Nipah na Índia

Taxa de letalidade do Nipah é estimada entre 40% e 75%. Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos EUA / Reprodução

A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou nesta sexta-feira (30) que não recomenda a restrição de viagens e comércio à Índia em razão do vírus Nipah devido ao baixo risco de propagação. Um novo surto atinge o país, onde 110 pessoas estão em quarentena e dois casos foram confirmados.

Apesar do baixo risco de transmissão global, o vírus que é classificado pela OMS como prioritário devido à sua capacidade de causar uma epidemia. A taxa de letalidade é estimada entre 40% e 75%.

Entre os sintomas provocados por infecção pelo Nipah estão febre, dor de cabeça, tosse, dor de garganta, dificuldade respiratória e vômito. Há também casos assintomáticos.

Como ocorre a transmissão

O vírus Nipah é transmitido aos seres humanos por animais, por alimentos contaminados ou diretamente de pessoa por pessoa, por meio de contato próximo e fluidos corporais ou gotículas respiratórias, especialmente em moradores da mesma residência e em hospitais e unidades de saúde.

Os hospedeiros naturais são morcegos da família Pteropodidae, embora outras espécies, como porcos e cavalos, também possam ser infectadas. Além do contato com animais contaminados e seus fluidos, um dos principais riscos para a transmissão da doença a humanos se dá pelo consumo de frutas e sucos com urina ou saliva dos morcegos infectados, já que as espécies hospedeiras são frugívoras.

Históricos de casos no mundo

A doença já provocou surtos em diversos países asiáticos ao longo dos anos e foi alvo de medidas de contenção na Índia. Em 2024, um adolescente de 14 anos morreu após contrair a doença.

Durante o primeiro surto reconhecido na Malásia, que também afetou Singapura, a maioria das infecções humanas resultou do contato direto com porcos doentes ou seus tecidos contaminados. Acredita-se que a transmissão tenha ocorrido por meio da exposição desprotegida às secreções dos porcos ou ao tecido de um animal doente, segundo informações da OMS.

