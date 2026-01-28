Anvisa aprova cultivo de cannabis para fins medicinais

O plantio era proibido para qualquer finalidade no país pela Lei de Drogas. Elroi / stock.adobe.com

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, nesta quarta-feira (28), regras para o cultivo da planta Cannabis sativa para fins medicinais.

O plantio era proibido para qualquer finalidade no país pela Lei de Drogas. As informações são do jornal O Globo.

De acordo com o texto, a produção de cannabis só será autorizada para fins medicinais e farmacêuticos, sendo restrita a pessoas jurídicas. Os estabelecimentos só poderão produzir a quantidade necessária para atender a uma demanda de medicamentos autorizada previamente.

Ainda conforme a proposta, o teor de THC deverá ser no máximo de 0,3%. As áreas de cultivo serão limitadas, devendo ser georreferenciadas, fotografadas e monitoradas. Segundo a Anvisa, tratam-se de áreas pequenas, que serão acompanhadas de perto pela agência.