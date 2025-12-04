Vacinação contra vírus causador da bronquiolite começa na próxima semana em Porto Alegre

Ministério da Saúde enviou imunizante ao Rio Grande do Sul na quarta-feira. João Risi/MS / Divulgação

A vacina contra o vírus causador da bronquiolite, doença que atinge principalmente recém-nascidos e crianças, estará disponível a partir de terça-feira (9) nos postos de saúde de Porto Alegre. O imunizante é destinado a gestantes a partir da 28ª semana de gravidez.

As doses serão aplicadas em todas as unidades de saúde da Capital. Conforme a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Porto Alegre recebeu 3.614 vacinas.

O início da aplicação ocorre após o Ministério da Saúde enviar ao Rio Grande do Sul 32.330 doses da vacina na última quarta-feira (3). A Secretaria Estadual de Saúde (SES) distribuiu aos municípios gaúchos.

Conforme o Ministério da Saúde, a vacina é indicada para grávidas de todas as idades. A orientação é tomar dose única a cada nova gestação. Os anticorpos produzidos pela mãe passam para a criança.

A vacina oferece proteção aos recém-nascidos, reduzindo hospitalizações e complicações graves. No Brasil, o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) é responsável por cerca de 75% dos casos de bronquiolite e 40% das ocorrências de pneumonia em crianças menores de dois anos.

Como grande parte dos casos acontece por uma infecção viral, não há tratamento específico para a bronquiolite. Conforme a situação, pacientes recebem terapia de suporte, suplementação de oxigênio, hidratação e uso de substâncias que promovem a dilatação das pequenas vias aéreas nos pulmões, principalmente quando há chiados no tórax da criança.