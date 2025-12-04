Saúde

Na terça-feira 
Notícia

Vacinação contra vírus causador da bronquiolite começa na próxima semana em Porto Alegre

Imunizante é destinado a gestantes a partir da 28ª semana de gravidez e estará disponível em todas as unidades de saúde 

Lisielle Zanchettin

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS