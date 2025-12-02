Vacina contra o vírus causador da bronquiolite chega nesta quarta-feira ao RS para aplicação no SUS

Ministério da Saúde começou a distribuição nacional da vacina nesta terça-feira (2). João Risi/MS / Divulgação

O Rio Grande do Sul receberá nesta quarta-feira (3) 32.330 doses da vacina contra o vírus causador da bronquiolite, doença que atinge principalmente recém-nascidos e crianças. A Secretaria Estadual de Saúde (SES), os imunizantes serão distribuídos a todos os municípios gaúchos de forma proporcional ao público indicado, que é de grávidas, a partir da 28ª semana de gestação.

Não há restrição de idade para a mãe, e a orientação é tomar dose única a cada nova gestação. Atualmente, a vacina só está disponível na rede privada, custando, em média, R$ 1,5 mil.

O Ministério da Saúde começou a distribuição nacional da vacina nesta terça-feira (2). Com 673 mil doses, o primeiro lote será enviado a todos os Estados e ao Distrito Federal. Após a entrega, as prefeituras farão as retiradas e poderão organizar o início das imunizações nos postos de saúde pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A vacina oferece proteção aos recém-nascidos, reduzindo hospitalizações e complicações graves. No Brasil, o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) é responsável por cerca de 75% dos casos de bronquiolite e 40% das ocorrências de pneumonia em crianças menores de dois anos.

Como grande parte dos casos acontece por uma infecção viral, não há tratamento específico para a bronquiolite. Conforme a situação, pacientes recebem terapia de suporte, suplementação de oxigênio, hidratação e uso de substâncias que promovem a dilatação das pequenas vias aéreas nos pulmões, principalmente quando há chiados no tórax da criança.