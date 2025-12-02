Saúde

VSR
Notícia

Vacina contra o vírus causador da bronquiolite chega nesta quarta-feira ao RS para aplicação no SUS

Estado receberá 32.330 doses do imunizante. Público alvo são grávidas, a partir da 28ª semana de gestação  

Kathlyn Moreira

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS