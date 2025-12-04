Terceirizada que administra unidades de saúde em Porto Alegre recebe advertência por falta de insumos 

Ler resumo

Entre as unidades está São Carlos, na zona leste da Capital. Guilherme Milman / Agencia RBS

A rede Divina Providência, responsável pela gestão de 36 unidades de saúde em Porto Alegre, está recebendo uma advertência formal da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) por não garantir o fornecimento de insumos médicos essenciais. Entre os materiais em falta estão frascos de alimentação, sondas, seringas e curativos.

A medida, que será publicada no Diário Oficial do Município desta sexta-feira (5), cobra providências imediatas da instituição. Caso o problema persista, o Divina poderá ser suspenso de novos chamamentos públicos. Isso significa que a rede seria impedida de assumir a administração de outras unidades de saúde na Capital.

Em outubro, o município já havia notificado a entidade após apontar a ausência dos mesmos insumos. O Divina Providência afirmou na época que a situação seria normalizada até dia 15 de novembro.

Apesar disso, fiscalizações recentes identificaram novamente a falta de materiais, desta vez em outras cinco unidades administradas pelo Divina. Entre elas está a Unidade de Saúde São Carlos, na zona leste da Capital.

A aposentada Juliana Arnold é usuária da UBS e afirmou que a filha, que necessita de alimentação por sonda, estava há 60 dias sem receber os insumos.

— Ela precisa para sobreviver, ela se alimenta por esses insumos, não tem outra maneira de alimentá-la. Os técnicos da clínica (onde ela se encontra) lavam os copinhos usados, se revezam, ou usam de algumas pessoas que não tomam, por exemplo — reclama.

Segundo a supervisora geral de Atenção Primária do Divina Providência, Luana Machado Silveira, a aposentada Juliana Arnold recebeu os insumos que precisava nesta semana. A supervisora ainda afirma que está realizando uma "readequação" da distribuição de materiais entre as unidades, com o objetivo de evitar desperdícios. Isso impactaria no volume disponível em estoque.

A entidade garante, porém, que todos os pacientes estão recebendo os insumos necessários e que, em caso de falta pontual, as equipes podem solicitar remanejo entre as diferentes unidades da rede.

— A ideia é que nós não tenhamos estoque em grande volume nas unidades. Então, esses insumos que são distribuídos para a população, a equipe tá recebendo o quantitativo direcionado para cada usuário, já nominal para cada um e com uma margem para caso surja um um usuário novo na unidade. Mas, realmente, alguns itens, a gente não vai ter estoques dentro do serviço. Nós temos um estoque reserva na rede para uma distribuição mais urgente que seja necessária — afirma a supervisora.

Nota da Secretaria Municipal de Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde informa que monitora de forma contínua a execução das parcerias firmadas para a gestão das unidades de saúde. No dia 14 de outubro, recebemos o primeiro relato formalizado de falta de materiais, apontando problemas no gerenciamento de estoque por parte da parceira Divina Providência. Dias antes a Coordenadoria de Saúde Leste já vinha recebendo reclamações. Ainda na mesma data, solicitamos esclarecimentos e a adoção imediata de providências para regularizar o abastecimento.

Sem retorno da entidade e diante de novos relatos no dia 22 de outubro, a Secretaria encaminhou, em 28 de outubro, notificação de intenção de advertência pelo descumprimento de cláusulas do termo de colaboração.

Em 3 de novembro, o Divina Providência apresentou manifestação com justificativas e previsão de normalização até 15 de novembro. A SMS acolheu a resposta, aguardando a regularização dentro do prazo informado.

Diante das novas evidências de que a falta de materiais ainda persiste em algumas unidades, será encaminhada a publicação da advertência no DOPA, conforme previsto nos instrumentos de fiscalização da parceria.