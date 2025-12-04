Saúde

Após notificação
Notícia

Terceirizada que administra unidades de saúde em Porto Alegre recebe advertência por falta de insumos 

Segundo a prefeitura, a rede Divina Providência não garante a gestão de estoque adequada de produtos como sondas, seringas e curativos

Guilherme Milman

