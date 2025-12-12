Saúde

Inquérito
Notícia

Técnica de enfermagem é indiciada por superdosagem que deixou bebê em coma em hospital de Porto Alegre

Criança segue internada, sem perspectiva de receber alta; Hospital de Clínicas disse ter apurado o caso e que está colaborando com a investigação policial

Júlia Ozorio

Vinicius Coimbra

