Saúde

Saúde mental
Notícia

Sobrecarga: oito em cada 10 atendimentos nos CAPS de Porto Alegre envolvem álcool e drogas

Em um ano, 88% dos serviços nos Centros de Atenção Psicossocial foram relacionados ao uso de substâncias químicas

Lisielle Zanchettin

