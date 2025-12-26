Seis meses após início do terceiro turno, Grupo Hospitalar Conceição realiza 7 mil cirurgias eletivas e 750 mil exames à noite

Barichello confirmou que em seis meses atingiram metade da meta para um ano. Arthur Vargas / SES / Divulgação

O terceiro turno implantado em junho deste ano em quatro hospitais do Grupo Hospitalar Conceição (GHC), em Porto Alegre, aumentou a oferta de cirurgias, consultas e exames, e reduziu o tempo de espera para procedimentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Em entrevista ao Gaúcha Atualidade na manhã desta sexta-feira (26), o presidente do GHC, Gilberto Barichello, confirmou que, em seis meses, foram realizadas 7 mil cirurgias eletivas, metade da meta de 14 mil em um ano - portanto, válida até junho de 2026.

Os procedimentos são executados nos hospitais Conceição (HNSC), Hospital da Criança Conceição (HCC), Cristo Redentor (HCR) e Femina. Os centros cirúrgicos funcionam das 19h à 1h de segunda a sexta-feira, e aos sábados.

— Isso fez impactar, obviamente, o tempo de espera. Diminuiu 82% o tempo de espera de uma cirurgia geral; neurocirurgia, 76%. Urologia diminuiu 36,4%. Otorrino, que são as maiores filas, 57%. Uma cirurgia cardíaca diminuiu 60% — enfatizou Barichello, se referindo à fila de espera na Capital.

Barichello atribuiu os resultados promissores aos investimentos do programa Agora Tem Especialistas, do governo federal, que tem como objetivo a redução de filas para consultas, exames e procedimentos cirúrgicos. Segundo ele, com o horário estendido, foram feitos 750 mil exames à noite e mais de 3,5 mil consultas, com um aumento de 69% no formato de telemedicina.

— Uma biopsia intervencionista, um exame que demorava oito meses para a pessoa que veio consultar e precisava do exame, hoje demora 15 dias o seu resultado. Uma ecografia geral de quatro meses (de espera) diminuiu para 20 dias. Uma tomografia de três meses, para dois dias. Um cateterismo cardíaco, de 45 para 10 dias. Ecocardiografia, de 30 para 15 dias. E uma biópsia de mama, de 15 dias passou para 4 dias — exemplificou.

A maior oferta para procedimentos eletivos diminuiu em 39% as cirurgias de urgência e emergência no Hospital Conceição, de acordo com Barichello. Ele avalia que isso ocorre porque os pacientes não chegam a cenários graves se conseguem ser atendidos antes.

O horário noturno também teve reflexos na procura pelos postos de saúde que são gerenciados pelo GHC. Conforme Barichello, em seis meses, foram atendidas 17 mil pacientes a mais, em Porto Alegre.

— É a chance do trabalhador que trabalha no comércio, na indústria, durante o dia, poder ir para o seu postinho e fazer a sua consulta, pegar sua receita — destacou.

Outros atendimentos

Sobre a saúde em outros municípios, o presidente ainda detalhou o anúncio feito no último sábado (20) pelo Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, de que a pasta, por meio do GHC, vai contratar equipes para atuarem por três meses em hospitais com espaços ociosos, com blocos cirúrgicos desativados. As instituições contempladas são o Hospital Universitário de Canoas e a Santa Casa de São Lourenço do Sul.