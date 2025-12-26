Saúde

Avanço na saúde regional
Notícia

Seis meses após início do terceiro turno, Grupo Hospitalar Conceição realiza 7 mil cirurgias eletivas e 750 mil exames à noite

Presidente da instituição, Gilberto Barrichello afirma que as novas medidas impactaram positivamente o tempo de espera

Kathlyn Moreira

