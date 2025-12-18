RS tem pelo menos 24 serviços especializados à comunidade LGBT+ na saúde pública: "Lugar mais tranquilo de conseguir esse atendimento"

Ler resumo

Todos os serviços são ofertados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Arte GZH / Agência RBS

Enfrentar olhares julgadores ou sentir que precisa justificar sua própria existência durante um atendimento de saúde ainda é uma realidade para pessoas da comunidade LGBT+. Por isso, serviços públicos e especializados buscam garantir cuidado de qualidade em um ambiente acolhedor — onde identidade de gênero e orientação sexual não sejam invisibilizadas nem motivo de preconceito.

O Rio Grande do Sul conta com pelo menos 24 lugares que oferecem serviços de saúde especializados à comunidade LGBT+ pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Os ambulatórios estão espalhados por 16 municípios, oferecendo desde acolhimento e atendimento psicológico à terapia hormonal e cirurgia de afirmação de gênero (veja abaixo o gráfico com todos os serviços).

Ambulatórios trans

Os ambulatórios trans prestam atendimento para a população trans, travestis e pessoas não binárias. Em Porto Alegre, as duas principais sedes funcionam no Centro de Saúde Santa Marta, no Centro Histórico, e na Clínica da Família Álvaro Difini, na Restinga.

A enfermeira Lúcia Souto é quem comanda o ambulatório da região central. Ela explica que o espaço surgiu em 2019, no Centro de Saúde Modelo, no bairro Santana. Com aumento de atendimentos, os serviços foram transferidos ao Santa Marta, em agosto de 2022, e passou a contar com profissionais fixos e uma ampliação de carga horária.

— Houve uma alta demanda e ficou clara a importância de ter esse espaço, porque as pessoas de fato não eram acolhidas (em outros locais) — afirma Lúcia.

LEIA TAMBÉM Justiça condena casa noturna após homem trans ser impedido de usar banheiro masculino em Porto Alegre

Esse é o caso de Nicolas Stivelman do Nascimento, de 28 anos. Ele encontrou acolhimento no Ambulatório Trans, do Centro Histórico, após ter uma experiência negativa em uma consulta particular com um endócrino que foi recomendado como especialista em pessoas trans.

— Ele quis dizer para mim o que eu era e que eu não entendia bem o que se passava na minha cabeça, então foi bem complicado. Mas migrei para o ambulatório e tive um tratamento bem diferente lá — afirma o maquiador e designer de moda que é assumido como pessoa não binária há quase 10 anos.

Com cerca de 30 pacientes novos por mês, o serviço tem 2.184 pessoas cadastradas em Porto Alegre. O atendimento na Capital é prestado pela equipe composta por duas médicas de saúde da família, uma médica psiquiatra, dois psicólogos, uma enfermeira e um técnico em enfermagem. Todos os serviços são ofertados pelo SUS e, apesar do funcionamento ser de portas abertas, é recomendado que o encaminhamento seja feito pela unidade de saúde que a pessoa frequenta.

O espaço conta também com projetos de extensão e residência, incluindo atendimento de fonoaudiologia para adaptação da voz. Além disso, o Projeto Geringonça, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), promove o Ateliê Ambu T, com atividades artísticas e manuais.

— Estamos com o projeto também de criar uma geração de renda, temos muitos pacientes que possuem questões ao se inserir no mercado de trabalho ou finalizar os estudos. Essas barreiras de acesso não estão apenas na saúde, elas perpassam por vários espaços — aponta a coordenadora.

"Lugar mais tranquilo de conseguir esse atendimento"

Natural de Santa Cruz do Sul, Elias estuda Ciência da Computação na UFRGS e faz terapia hormonal no ambulatório, na Unidade Básica de Saúde Santa Cecília. O jovem de 20 anos se mudou para a Capital para estudar, em 2023. Ele começou a usar hormônio em gel no ambulatório da cidade natal e, em janeiro de 2025, passou a utilizar o serviço de Porto Alegre e a aplicar testosterona.

Elias afirma que quando optou pelo hormônio, já estava "bem decidido" e que não encontrou barreiras para levar em frente a decisão.

— Foi muito facilitado. E, inclusive, eu conheço pessoas trans de outros Estados, e não é todo lugar que tem ambulatório. Então, eu já vi pessoas falando que tem que lidar com um endócrino particular, ou que o ambulatório não é tão bom. Eu senti que a minha experiência aqui foi muito tranquila, de todas as que eu já ouvi as pessoas falando, foi aqui o lugar mais tranquilo de conseguir esse atendimento — relata.

Nicolas também definiu o processo do Ambulatório Trans como "simples", além de tecnológico. Ele conta que precisou remarcar uma consulta e conseguiu de maneira remota e sem complicações. No entanto, pontua para a demora entre uma consulta e outra: ele preencheu o formulário de atendimento em abril, teve a consulta com a enfermeira em outubro e aguarda o atendimento com a médica, marcado para janeiro.

A terapia hormonal pode ou não fazer parte do processo de transição. A necessidade do uso de hormônios ou da realização de cirurgias geralmente está ligada a disforias: sofrimento psíquico por não se reconhecer em seu próprio corpo. Além disso, a automedicação pode estar presente na vida de muitas pessoas trans, relacionada à falta de informação e às barreiras de acesso a serviços adequados, por exemplo.

— É bem comum que as pessoas se automediquem, eu diria que isso tem aumentado principalmente após a nova resolução do Conselho Federal de Medicina que entrou em vigor em abril de 2025. Ela traz vários retrocessos. — destaca a coordenadora do ambulatório do Centro de Saúde Santa Marta, Lúcia Souto.

A decisão citada por ela vetou terapia hormonal para pessoas menores de 18 anos. E passou a idade mínima, para a realização de cirurgias de afirmação de gênero com efeito esterilizador, de 18 anos para 21 anos.

Serviço referência no país

Na Capital, os porto-alegrenses têm opções nos bairros Centro Histórico, Restinga, Santa Cecília e Vila Ipiranga. No Hospital de Clínicas, o Programa Transdisciplinar de Identidade de Gênero (Protig) é referência nacional e pioneiro em cirurgia de afirmação de gênero: uma das poucas instituições do país a realizar esse tipo de procedimento pelo Sistema Único de Saúde.

O caminho para quem deseja realizar a cirurgia, no entanto, pode ser longo. Os pacientes acabam ficando mais de dois anos no processo para realizar o procedimento: incluindo a lista de espera e o tempo de acompanhamento — geralmente de 18 meses com uma equipe multidisciplinar.

Criado em 1998 — um ano depois do Conselho Federal de Medicina (CFM) regulamentar o tratamento de pessoas trans —, o programa já avaliou cerca de mil casos e realizou em torno de 350 cirurgias de afirmação de gênero. Pessoas de outros Estados vêm ao RS para realizar os procedimentos que acontecem duas vezes por mês.

LEIA TAMBÉM Primeira edição da Rainbow Run celebra a diversidade LGBT+ em Porto Alegre

A coordenadora do programa, professora da UFRGS e psiquiatra do Hospital de Clínicas, Maria Inês Lobato, explica que por volta dos três anos de idade todo indivíduo começa a perceber seu gênero. As crianças transsexuais podem ter dificuldades sociais nesta fase e, na adolescência, a situação pode piorar quando características da puberdade aparecem.

— Na adolescência fica insuportável, porque essas características sexuais secundárias aparecem. E aí, elas ficam fazendo de tudo pra fazer qualquer bloqueio disso. (...) Essas pessoas têm uma disforia muito grande com o seu corpo. Algo bastante precoce na vida delas. E que, geralmente, são os candidatos pra fazer a transição hormonal e cirúrgica — destaca.

Maria Inês destaca que o processo de transição "não é eletivo" e aponta para a importância de uma rede de apoio durante essa trajetória, já que, segundo ela, a exclusão social é o maior problema dos pacientes.

Capacitação de profissionais

Lucas afirma que o curso ofereceu ferramentas para compartilhar o conhecimento com a sua equipe. Lucas Vinicius / Aquivo Pessoal

Para o coordenador da área técnica de Saúde Integral da População LGBT+ em Porto Alegre, Júlio Barros, todos os serviços de saúde — especializados ou não — precisam ser "livres de preconceito e discriminação", e a educação permanente é a principal estratégia para alcançar esse objetivo.

Nesse sentido, a Secretaria Municipal de Saúde promove edições do curso de Promotores de Saúde Integral LGBTQIA+. Trata-se de uma capacitação de agentes comunitários para a temática LGBT+. Até agora, 120 profissionais já foram capacitados.

— A gente começou a observar que existem barreiras de acesso dessa população ao serviço de saúde, não só na atenção primária, como na atenção especializada — explica Barros.

O educador social Lucas Vinicius, de 28 anos, participou da última edição do curso, em outubro. Ele trabalha com pessoas em situação de rua no Centro de Promoção da Criança e do Adolescente, ligado à Secretaria de Assistência Social de Porto Alegre.

— No meu dia a dia, convivo com histórias muito diferentes, mas todas cheias de desafios, principalmente das pessoas LGBT+. Por isso, acredito que a gente, como educador social, precisa estar sempre buscando entender melhor essas realidades para poder oferecer um atendimento mais humano, respeitoso e de qualidade — relata.

Lucas afirma que o curso oferece ferramentas para compartilhar o conhecimento com a sua equipe. Segundo ele, foram abordados os conceitos históricos, vulnerabilidades, direitos, políticas públicas e estratégicas para o cuidado integral à população LGBT+.

LEIA TAMBÉM Estado destina verba para melhorias no atendimento à população LGBT+, mas poucos municípios solicitam recurso

Qualificação de cadastros e registros

Júlio Barros aponta como um dos desafios, dentro das Unidades de Saúde, a qualificação de cadastros e registros. Segundo o especialista, com maior quantidade de informações, é possível trabalhar de uma forma mais completa:

— A gente trabalha muito isso na formação. Como eu pergunto a identidade de gênero de uma pessoa ou a orientação sexual. É necessário qualificar esse cadastro. Por que se eu tenho essa informação, a gente fortalece uma política pública em saúde.

O Censo Demográfico do IBGE, de 2022, não incluiu perguntas sobre gênero e sexualidade, apesar de ser um dos principais recursos para identificar as características e condições de vida da população do país. O instituto estuda inserir essas questões no próximo Censo e já as testa em pesquisas, como na Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde de 2023.

Em nota, o IBGE afirma que essas variáveis podem ampliar o conhecimento sobre desigualdades e subsidiar políticas e legislações para garantir direitos e reduzir desigualdades.