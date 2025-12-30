Saúde

Lei de Acesso à Informação
Notícia

RS tem 219 mil pedidos de cirurgia na fila de espera do SUS

Desde o último levantamento, divulgado em novembro, houve redução de 50 mil solicitações. Ortopedia é a especialidade com maior demanda

Giovani Grizotti

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS