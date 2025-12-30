RS tem 219 mil pedidos de cirurgia na fila de espera do SUS

Valmir de Freitas Inácio, de Sapucaia do Sul, está na fila desde 2022 e precisa de uma prótese para o fêmur. Giovani Grizotti / Agência RBS

Pela primeira vez em um ano, a fila da Secretaria Estadual da Saúde (SES) para consultas com especialistas apresentou queda. Dados obtidos via Lei de Acesso à Informação (LAI) mostram que o Rio Grande do Sul soma atualmente 620 mil pedidos de consulta pelo Sistema Unico de Saúde (SUS), uma redução de 50 mil em relação ao último levantamento, divulgado em novembro. Também pela primeira vez, esses dados passaram a ser publicados na internet.

A melhora, no entanto, não se reflete na etapa seguinte do atendimento. Quem consegue a consulta pode enfrentar outra espera, que pode durar anos: a fila de cirurgias eletivas, que reúne quase 220 mil pedidos em todo o Estado, segundo números inéditos também revelados via LAI.

Moradora de Sapucaia do Sul, a dona de casa Valéria Flores da Silva passa os dias com dor na coluna e semanas sem subir ao andar superior da casa, onde fica a sala, por não conseguir vencer a escada. Por isso, dorme no quarto de hóspedes, que fica no andar térreo.

— Faz mais de mês que eu não vou lá pra cima. É muito difícil — afirma.

O metalúrgico Waltezer Luiz da Silva, marido de Valéria, relata como a vida do casal mudou com a espera pelo atendimento:

— Ajudo no banho, faço todos os exercícios em casa. Eu não sabia nem cozinhar, aprendi. Faço comida pra ela, faço café pra ela.

Valéria aguarda consulta com ortopedista desde 2020. Além da dor física, o impacto emocional é profundo.

— É muito triste. Eu choro todo dia. Tenho um quarto ali que eu apelidei de "quarto do choro", porque ou eu tô rezando ou eu tô chorando — lamenta.

Caso venha a precisar de cirurgia após o diagnóstico com especialista, o pedido de Valéria se somará aos 219 mil cadastrados na SES, 45 mil deles para ortopedia, especialidade com maior número de solicitações, seguida por cirurgia do aparelho digestivo (33 mil) e cirurgias da visão (31 mil).

O construtor Valmir de Freitas Inácio, também de Sapucaia do Sul, está na fila desde 2022 e precisa de uma prótese para o fêmur:

— Meu estado de saúde se agravou bastante. A cada dia que passa, fico pior, com dificuldade para caminhar. Não consigo mais fazer os meus afazeres e hoje dependo dos meus filhos e da minha mulher.

Durante os três anos de espera, Valmir passou a sentir dores também no joelho e na coluna:

— O médico disse que, do jeito que tá a situação da perna, da coluna e do joelho, ele não me dá mais um ano caminhando.

Outro caso envolve um aposentado, que prefere não se identificar. Ele está internado há 80 dias no Hospital Getúlio Vargas, também em Sapucaia do Sul, aguardando transferência para operar a perna.

— Conformado eu não digo, mas o psicológico está bom. Tem que aceitar, não tem o que fazer — resgina-se.

Diabético, ele já perdeu uma perna e corre o risco de novas amputações. O alerta é do diretor-geral do hospital, Clóvis Schmitz.

— A amputação de membros inferiores pode causar isquemia. Ele pode perder dedos dos pés e, se a situação se agravar e não forem feitos os procedimentos necessários, pode chegar até a uma amputação total da perna — declara Schimitz.

Prefeituras afirmam que os repasses federais e estaduais não cobrem os custos reais da saúde. O prefeito de Sapucaia do Sul, Valmir Rodrigues, diz que o município investe em saúde um percentual superior aos 15% previstos na Constituição:

— O dinheiro que vem do governo federal e do governo estadual é insuficiente. Quem banca essa diferença é o município de Sapucaia do Sul.

Levantamento da Associação das Federações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) mostra que todas as cidades ultrapassaram o percentual mínimo constitucional na soma dos investimentos dos últimos cinco anos. A entidade defende, entre outras medidas, a atualização da tabela do SUS.

— Temos que cuidar da atenção básica e também abrir espaço para ajudar nas especialidades, no transporte e em toda essa estrutura que a saúde pública hoje está exigindo —, diz a presidente da Famurs, Adriane Perin.

As cinco cidades gaúchas que mais investem em saúde*

Esteio – 33,62% Panambi – 32,96% Cidreira – 32,70% Estância Velha – 31,74% São Leopoldo – 31,08%

*Percentual da receita

Em agosto, após reportagem da RBS TV revelar o descumprimento da norma constitucional que prevê investimento mínimo de 12% das receitas estaduais em saúde, o governo do Estado firmou acordo com o Ministério Público do Rio Grande do Sul, no qual ficou estabelecido que esse percentual deverá ser atingido gradualmente até 2030.

Em nota, o Ministério da Saúde informou que, com o programa Agora Tem Especialistas, a pasta "instituiu uma nova tabela de financiamento do SUS, estabelecendo um novo padrão de remuneração que supera definitivamente a Tabela SUS – em alguns procedimentos com valor até três vezes maior. Como resultado, em 2025, o Brasil deve registrar recorde de cirurgias eletivas na rede pública de saúde – a expectativa é ultrapassar 14,7 milhões de procedimentos, o que representa um crescimento de 40% em relação a 2022 em todo o país". (leia, abaixo, na íntegra)

O que diz o governo do RS

"O Governo do Estado do Rio Grande do Sul, por meio da Secretaria Estadual da Saúde, segue avançando na redução das filas de consultas e cirurgias eletivas, com planejamento e investimentos na regionalização da assistência no âmbito do SUS Gaúcho.

Somente nos últimos meses deste ano, o governo investiu mais de R$ 56 milhões para criar 62 novos ambulatórios de especialidades em hospitais do RS, justamente para aproximar o atendimento do cidadão, garantindo resolutividade e evitando deslocamentos desnecessários. Foram criadas novas referências em cardiologia e hemodinâmica — incluindo atendimentos em Lajeado, Xangri-Lá e a abertura de serviço de cardiologia de alta complexidade em Santa Maria.

Com essa ampliação, o RS passou a a contar com 508 ambulatórios que recebem incentivos financeiros do Estado, um aumento de mais de 400% em relação ao início do programa Assistir, em agosto de 2021, quando 101 recebiam incentivos. Além disso, o Estado aumentou em 40% os valores repassados a 196 hospitais que atendem urgências e emergências, e criou um incentivo que está sendo pago a 26 serviços municipais de pronto atendimento.

Para 2026, estão previstos R$ 758 milhões para a ampliação de programas e serviços estratégicos, com foco na qualificação do acesso e na redução de filas em especialidades como ortopedia, oftalmologia, cirurgia geral, dermatologia, urologia e otorrinolaringologia, além da implantação de outros ambulatórios estratégicos e do fortalecimento das equipes de saúde mental.

Em 2025, desde 15 de outubro, já foram realizadas mais de 75 mil consultas em oftalmologia e ortopedia de joelho por meio do SUS Gaúcho, reduzindo significativamente as principais filas de espera.

Desde 2019, o Estado superou um cenário de mais de R$ 1 bilhão em dívidas e consolidou uma política contínua de investimentos, com R$ 1,2 bilhão aplicados em infraestrutura e mais de R$ 1,4 bilhão por ano em custeio e incentivos hospitalares, reforçando o compromisso do Governo do Estado com um SUS mais resolutivo, regionalizado e capaz de garantir atendimento oportuno e de qualidade à população gaúcha."

O que diz o Ministério da Saúde

"Com o programa Agora Tem Especialistas, o Ministério da Saúde instituiu uma nova tabela de financiamento do SUS, estabelecendo um novo padrão de remuneração que supera definitivamente a Tabela SUS – em alguns procedimentos com valor até três vezes maior. Como resultado, em 2025, o Brasil deve registrar recorde de cirurgias eletivas na rede pública de saúde – a expectativa é ultrapassar 14,7 milhões de procedimentos, o que representa um crescimento de 40% em relação a 2022 em todo o país.

O Agora Tem Especialistas está voltado à expansão da assistência especializada para acelerar o atendimento dos pacientes e reduzir o tempo de espera por cirurgias, exames e consultas. Entre as iniciativas, está o repasse adicional de R$ 1 bilhão para 3.498 hospitais filantrópicos e Santas Casas em todo o país. Os recursos inauguram novo modelo de financiamento do setor, com reajuste anual dos valores por procedimentos acima da inflação, superando a Tabela SUS. Para o Rio Grande do Sul, foram destinados R$ 72,5 milhões a 376 instituições.

Em 2025, foi realizado o maior mutirão da história do SUS com atendimentos em 210 hospitais universitários e Santas Casas de todo o país no fim de semana. As mobilizações somam mais de 100 mil cirurgias, consultas e exames. No Rio Grande do Sul, foram 3 mil procedimentos.