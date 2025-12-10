O que é o viagra eletrônico, dispositivo criado por brasileiro que recupera a ereção em 90% dos pacientes

Disfunção erétil atinge 150 milhões de homens e 30% não responde a tratamento com comprimidos. Chinnapong / adobe.stock.com

O tratamento mais comum para disfunção erétil ainda são comprimidos como Viagra e Cialis — mas até 30% dos homens não respondem a eles e acabam recorrendo a soluções invasivas, como injeções penianas ou próteses.

Agora surge uma alternativa menos invasiva: o chamado "viagra eletrônico". Totalmente interno e sem peças visíveis, o dispositivo CaverSTIM é ativado por um controle remoto discreto. Ele não cria uma ereção imediata, mas estimula os nervos responsáveis pela resposta sexual, permitindo que a ereção aconteça de forma natural conforme o estímulo aumenta.

O "viagra eletrônico" foi criado por um pesquisador brasileiro e registrou 90% de eficácia na recuperação da ereção.

O resultado — observado em um estudo inicial com homens operados de câncer de próstata — aponta um novo caminho para a reabilitação sexual pós-cirurgia e para o tratamento da disfunção erétil, problema que atinge mais de 150 milhões de homens no mundo.

Sobre o estudo

O CaverSTIM é um dispositivo implantável inovador e capaz de restaurar a ereção peniana natural por meio de neuromodulação. Comphya / Reprodução

A pesquisa começou com pacientes que passaram por prostatectomia, cirurgia de remoção da próstata. Mesmo nas versões robóticas mais avançadas, o risco de disfunção erétil chega a cerca de 70%, já que os nervos responsáveis pela ereção podem ser afetados durante o procedimento.

Ao todo, dez homens receberam o CaverSTIM, nome oficial do dispositivo, que funciona como um marcapasso: eletrodos são implantados cirurgicamente na região pélvica e, ao serem acionados por um controle remoto, enviam estímulos aos nervos cavernosos. A proposta inicial era usar o dispositivo como terapia pós-cirurgia, para diminuir a taxa de disfunção — que hoje é mais regra do que exceção.

Segundo o estudo, nove dos dez pacientes recuperaram a vida sexual que tinham antes da cirurgia. A maioria voltou a apresentar ereções cerca de dois meses após o procedimento, sem recorrer a medicamentos ou injeções. Eles foram acompanhados por um ano e, ao final desse período, já não dependiam mais dos estímulos do dispositivo.

— Esses pacientes retomaram a capacidade sexual que tinham antes da cirurgia, e poucos meses depois. Eles não precisaram nem de Viagra, nem de injeções. Hoje, caminhamos para um tratamento que reduz de 70% para 10% a chance de desenvolver disfunção após a retirada da próstata — diz o pesquisador brasileiro Rodrigo Araújo.

Novas fases da pesquisa

Início dos testes clínicos nos Estados Unidos, no Johns Hopkins Hospital, um dos centros médicos e científicos mais renomados do mundo

Também começa o estudo pivotal (fase 3), que deve incluir até 150 pacientes

Além disso, será publicado um novo artigo com resultados do uso do dispositivo em homens paraplégicos. Ao g1, a Faculdade de Medicina do ABC adiantou que cinco dos seis participantes voltaram a ter ereções.

Estudo com pacientes paraplégicos

Um outro foco da pesquisa é avaliar o uso do dispositivo em homens com lesão medular, grupo para o qual a retomada da vida sexual é um desafio maior.

Nesse tipo de lesão, as conexões nervosas que controlam a ereção ficam interrompidas, impedindo que o impulso necessário chegue ao pênis.

O urologista Sidney Glina, professor da Faculdade de Medicina do ABC e responsável por essa etapa no Brasil, explica que muitos desses pacientes conseguem ter ereções reflexas, mas não conseguem mantê-las durante a relação.

Há um ano, seis homens com paraplegia — todos com até 34 anos e com lesões ocorridas há mais de quatro anos — receberam o "viagra eletrônico" como parte de um protocolo experimental. Após o período de acompanhamento, cinco deles apresentaram melhora tanto na capacidade de ereção quanto na qualidade da relação sexual.

O estudo ainda passará por revisão por pares, mas Glina ressalta o caráter inédito da descoberta.

— É a primeira vez que conseguimos estimular um nervo ligado à ereção e ter resultado clínico — afirma.

— Já existe tecnologia para estimular a medula e controlar funções como o intestino, mas recuperar a via nervosa da ereção é algo totalmente novo. Isso abre caminho para outros tratamentos.