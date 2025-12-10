Mutação ligada a câncer grave é transmitida por doador de sêmen a pelo menos 197 crianças; entenda

Ato expos famílias ao risco de uma mutação genética grave ligada a cânceres agressivos. Adin / adobe.stock.com

Uma investigação do consórcio de jornalismo investigativo EBU Investigative Journalism Network, da European Broadcasting Union, revelou um caso nunca antes visto na reprodução assistida: o sêmen de um doador dinamarquês foi usado durante 17 anos em 67 clínicas de 14 países e resultou em pelo menos 197 crianças, conforme informações do g1.

O ato ultrapassou os limites nacionais e expôs famílias ao risco de uma mutação genética grave ligada a cânceres agressivos.

Distribuição em larga escala

Documentos obtidos pela EBU mostram que o material do doador circulou em larga escala:

Na Dinamarca, onde ele começou a doar, foram 99 crianças , o dobro do limite recomendado pelas autoridades locais

, o dobro do limite recomendado pelas autoridades locais Na Bélgica, foram 53 nascimentos , quase dez vezes o teto legal

, quase dez vezes o teto legal Na Espanha, foram 35 crianças , embora o país limite cada doador a seis nascidos

, embora o país limite cada doador a seis nascidos Alemanha, Grécia e Suécia também registraram uso do mesmo material, com casos confirmados de crianças afetadas

O material ainda foi enviado para a Irlanda, Polônia, Albânia e Kosovo, sem registros de nascimentos, segundo autoridades locais.

A European Sperm Bank (ESB) reconheceu à EBU atribuiu o problema a falhas no envio de informações por parte das clínicas, sistemas de controle insuficientes e à circulação internacional de pacientes, e reconheceu que limites foram ultrapassados.

Quem é o doador

O doador, identificado como "Doador 7069", ou "Kjeld", teve seu material comercializado a partir de 2005.

Ele havia passado nos textos exigidos na época, mas até 20% de suas células reprodutivas carregavam uma mutação inédita no gene TP53, associada à síndrome de Li-Fraumeni. Como a mutação estava restrita aos gametas, ela não aparecia nos exames convencionais.

O que é a síndrome de Li-Fraumeni (LFS)

A síndrome de Li-Fraumeni (LFS) é uma condição genética hereditária rara causada por mutações no gene TP53, que regula a divisão celular e repara danos no DNA.

Se o gene TP53 não funciona corretamente, células defeituosas se multiplicam com mais facilidade, o que aumenta o risco de tumores e, portanto, o risco de câncer ao longo da vida, inclusive na infância.

A mutação pode ser herdada do pai ou da mãe, mas também pode surgir como mutação nova. No caso do doador 7069, a mutação estava presente apenas em parte dos espermatozoides (mosaicismo gonadal). O doador não apresentava sinais clínicos da síndrome e os testes genéticos da época não eram capazes de detectar a alteração.

Mesmo assim, crianças concebidas a partir dos gametas afetados podem ter herdado a mutação e transmiti-la às próximas gerações.

Portadores da síndrome

Quando uma família é identificada como portadora da síndrome de Li-Fraumeni (LFS), o acompanhamento recomendado inclui exames periódicos, avaliações clínicas frequentes e vigilância para sintomas que possam indicar o surgimento de tumores.

O monitoramento é contínuo e muitas vezes pode seguir ao longo de toda a vida do portador, o que aumenta as chances de identificar alterações em estágio inicial e começar o tratamento o mais rápido possível.

Na prática, a mutação resultou em diagnósticos de câncer nos primeiros anos de vida, casos de tumores múltiplos em uma mesma criança e mortes precoces associadas à síndrome. Irmãos concebidos no mesmo período e em clínicas diferentes também podem ter sido afetados.

Famílias sem aviso

Em 2023, a ESB bloqueou o doador após confirmar a mutação em amostras ainda armazenadas e notificou autoridades através do Rapid Alert System for Human Tissue and Cells, rede europeia responsável por emergências envolvendo materiais de origem humana.

No entanto, muitas famílias só receberam o aviso tempos depois. Em vários casos, clínicas perderam os registros e localizaram pacientes apenas manualmente. Em outros países, só descobriram a ligação quando encontraram famílias semelhantes em grupos informais nas redes sociais.

Fragilidades no setor

O caso evidenciou as fragilidades estruturais — que podem representar um risco para a saúde pública — do setor de reprodução assistida. Na Europa, cada país define seus próprios limites para doadores, e não existe um teto internacional que controle o número total de crianças geradas em diferentes fronteiras.

A União Europeia prevê novas regras para 2027, mas ainda não haverá um limite unificado de nascimentos por doador, o que mantém brechas para casos semelhantes. Pesquisadores e autoridades defendem a criação de um registro europeu único e limites globais obrigatórios.

O que fazer agora