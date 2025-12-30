Morre, aos 37 anos, o médico Lucas Sarolli, que atuava em Cachoeirinha

O médico Lucas Sarolli Mion era reconhecido pelo atendimento humanizado e dedicação à saúde da família. @prefcachoeirinhars / Redes Sociais / Reprodução

O médico Lucas Sarolli Mion morreu no último sábado (27), aos 37 anos, em decorrência de um mal súbito. Natural de Cascavel, no Oeste do Paraná, ele estava na região visitando familiares para as festas de fim de ano e completaria 38 anos no domingo (28).

O falecimento ocorreu em uma marina em Boa Vista da Aparecida, cidade próxima à sua terra natal.

Lucas residia em Cachoeirinha, na Região Metropolitana, onde atuava na Estratégia de Saúde da Família e no Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (Caps AD).

A prefeitura do município gaúcho emitiu uma nota de pesar, destacando o comprometimento do profissional com a saúde pública.

Nas redes sociais da administração municipal, a comoção de pacientes e colegas foi imediata. As homenagens destacam o atendimento humanizado e a forma respeitosa com que o médico conduzia o cuidado com a população local.

Filho do engenheiro e empresário Ricardo Mion, proprietário da construtora Abapan, Lucas Sarolli teve o velório e o sepultamento realizados em Cascavel.