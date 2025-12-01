Saúde

Ministro da Saúde diz que vacina contra a dengue deve começar a ser aplicada em janeiro

Alexandre Padilha concedeu entrevista ao "Gaúcha Atualidade" na manhã desta segunda-feira

Kathlyn Moreira

