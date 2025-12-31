Laudo confirma presença de metanol em bebida e intoxicação de sete pessoas na Bahia

Metanol foi encontrado em bebidas que foram ingeridas durante uma festa de noivado. Yasin AKGUL / AFP

A Secretaria da Saúde da Bahia confirmou que sete pessoas internadas na cidade de Ribeira do Pombal, no interior do Estado, foram intoxicadas por ingestão de bebidas alcoólicas com a presença de metanol.

Por meio de exames laboratoriais, o Departamento de Polícia Técnica (DPT) identificou a presença da substância em bebidas destiladas apreendidas e em amostras de sangue dos pacientes.

Em nota, a Secretaria de Saúde reforçou o alerta para que a população evite consumir destilados de procedência duvidosa até a conclusão das investigações. Conforme a gestão municipal, medidas preventivas foram adotadas, e ações de vigilância e fiscalização foram reforçadas.

A orientação da prefeitura de Ribeira do Pombal é que as pessoas que tenham consumido essas bebidas ou apresentem sintomas, como náuseas, dores abdominais, visão turva ou confusão mental, procurem atendimento médico

Entenda o caso

De acordo com o jornal O Globo, cinco mulheres e um homem teriam se intoxicado após consumirem um coquetel preparado com vodca durante uma comemoração de noivado no último domingo (28). A bebida havia sido comprada em um estabelecimento de Ribeira do Pombal.

A outra vítima, também um homem, teria adquirido uma bebida no mesmo local no dia anterior ao evento.

Inicialmente, as sete pessoas foram internadas no hospital da cidade. Na tarde de terça-feira (30), dois pacientes em estado mais grave foram encaminhados ao Instituto Couto Maia, centro especializado em doenças infectocontagiosas, em Salvador.

Pelo menos uma das pacientes, identificada como Edicleia Andrade de Matos, 45 anos, está em estado grave. Ela encontra-se sedada e está sendo submetida a hemodiálise, segundo a família. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos outros internados.

Em setembro, a adulteração de bebidas alcoólicas com metanol para baratear o preço dos produtos levou a um surto inédito de intoxicação pela substância no Brasil. O metanol pode causar danos graves à saúde.

Uma investigação da Polícia Civil de São Paulo encontrou uma fábrica clandestina no ABC Paulista e identificou um esquema do crime organizado com diferentes atores. O Estado concentrou a maioria dos casos, com 11 mortes. Pernambuco (5), Paraná (3), Mato Grosso (3) e Bahia (1) também registraram mortos.



