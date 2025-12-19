"Ideia é oferecer 3,2 milhões consultas ao ano", diz presidente do IPE Saúde sobre novos médicos

Novos credenciamentos de médicos são aceitos pelo IPE Saúde até 9 de janeiro. Lauro Alves / Agencia RBS

Correção: o credenciamento de novos médicos deve resultar na realização de 3,2 milhões de consultas ao ano, diferentemente do informado entre 10h31min e 11h41min desta sexta-feira (19). O texto foi corrigido.

Com o processo de credenciamento de novos médicos em curso, o presidente do IPE Saúde, Paulo Rogério Silva dos Santos, falou na manhã desta sexta-feira (19) ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, sobre as projeções do programa Mais Assistência. O instituto busca preencher 10.460 vagas, o que resultará em 3,2 milhões de consultas ao ano, segundo Santos.

— Para chegar a este número, foi feito um estudo aprofundado com uma série de índices, inclusive considerando dados do SUS e principalmente dos nossos filiados. Essa demanda foi consolidada e a gente imagina, projeta, que 10.460 postos de atendimento médico, para consulta, possam atender a essa demanda — explica.

Os profissionais interessados tem até 9 de janeiro para se inscrever. Segundo o presidente, este processo prevê apenas a coleta de dados básicos.

— A primeira fase é um processo muito simplificado, em que o profissional médico preenche um questionário bastante simples, com informações que são do dia a dia dele, e tem alguns documentos que tem de ser juntados agora, que não tem dificuldade — afirma Santos.

Remuneração

Os médicos credenciados como pessoa jurídica receberão remuneração de R$ 108 por consulta. Já para profissionais na modalidade pessoa física, o valor é de R$ 74,40.

Pediatras recebem adicional de R$ 54 para puericultura, se realizado em crianças de zero a dois anos.

Os honorários são repassados aos médicos em até 15 dias. O contrato inicial é de 24 meses, com possibilidade de prorrogação por até 120 meses.

