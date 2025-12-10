Hospitais Fêmina e de Clínicas, em Porto Alegre, terão restrições nos atendimentos entre dezembro e janeiro

No Hospital de Clínicas a restrição está prevista os dias entre 5 e 29 de janeiro Jefferson Botega / Agencia RBS

Os hospitais Fêmina e de Clínicas, de Porto Alegre, terão restrições temporárias nos atendimentos entre dezembro e janeiro. A medida ocorre para a realização de serviços de limpeza e manutenção dos ambientes.

As restrições ocorrem nos setores do Centro Obstétrico e Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal dos dois hospitais.

No Fêmina, a limitação temporária ocorre entre os dias 12 e 18 de dezembro. Já no Clínicas, a restrição está prevista entre 5 e 29 de janeiro.

Conforme a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), um plano de contingência foi elaborado em conjunto com o Estado e com a rede hospitalar. O objetivo é garantir a continuidade dos atendimentos, dada a importância que os serviços desempenham para Capital e cidades da Região Metropolitana.