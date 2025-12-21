Saúde

Em alerta
Notícia

Gripe K: o que se sabe sobre vírus identificado no Brasil e monitorado pela OMS

País confirmou quatro casos de infecção por subclado de Influenza A (H3N2); especialista reforça importância da vacinação

Murilo Rodrigues

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS