Governo do RS anuncia repasse de R$ 158 milhões para a saúde

Anúncio ocorreu durante evento de apresentação do balanço do SUS Gaúcho. Arthur Vargas / SES / Divulgação

Como forma de "aliviar" as contas no final de ano, o governo do Estado anunciou aporte de R$ 158 milhões para a saúde. A divulgação foi feita nesta segunda-feira (1º), no Palácio Piratini, pelo governador Eduardo Leite e pela secretária de Saúde Arita Bergmann, em evento que apresentou o balanço do SUS Gaúcho e as projeções para 2026.

Segundo o governo, o investimento será pago até 15 de dezembro. A maior parte do valor — R$ 106,4 milhões — será destinado ao programa Assistir. O montante será dividido entre 232 hospitais.

— O repasse é uma parcela extra para ajudar os hospitais com suas obrigações, principalmente agora no final de ano. São R$ 106 milhões a mais para as instituições financiadas pelo Assistir, programa do Estado — disse o governador Eduardo Leite durante entrevista coletiva

Outros R$ 25 milhões serão direcionados para qualificação da infraestrutura das farmácias especiais dos 497 municípios do Estado.