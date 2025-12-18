Governo do Estado repassa R$ 20 milhões para compra de equipamentos no Instituto de Cardiologia 

O governo do Estado formalizou, nesta quinta-feira (18), o repasse de R$ 20 milhões para o Instituto de Cardiologia. A oficialização ocorreu durante evento na sede do hospital, em Porto Alegre. O valor será utilizado na compra de equipamentos.
O investimento faz parte do programa Avançar Mais na Saúde, que autoriza a transferência de recursos do Fundo Estadual de Saúde. O objetivo é qualificar a rede hospitalar. Conforme a secretária Estadual de Saúde, Arita Bergmann, o dinheiro será depositado até o final de dezembro para que os equipamentos sejam comprados em janeiro.
Os equipamentos serão instalados na nova área do hospital, que também foi feita a partir de aporte estadual. No local, funcionará uma sala de hemodinâmica e 47 leitos de recuperação.
Para o presidente da Fundação Universitária de Cardiologia, Marne de Freitas Gomes, com o aporte será possível ampliar em até 20% a oferta de atendimentos.
A ampliação dos leitos vai auxiliar na redução do tempo de espera para procedimentos. A expectativa do secretário de Saúde da Capital, Fernando Ritter, é ampliar a oferta de cateterismo, por exemplo. Um plano será elaborado para solicitar ao Ministério da Saúde aumento de recursos para habilitar mais serviços.
Nova estrutura
Dois convênios foram firmados para reforçar a estrutura. O primeiro prevê destinados à compra de angiógrafo, equipamento usado para mapear veias e artérias, bombas injetoras de contraste e sistemas de banco de dados. Os maquinários são essenciais para o diagnóstico e o suporte a procedimentos médicos de alta complexidade.
Já o segundo convênio é voltado para a aquisição de ventiladores de transporte e pulmonares, monitores cardíacos e de transporte, além de mesas de refeição, camas, macas e poltronas hospitalares. O investimento inclui ainda a compra de sistema de balão intra-aórtico, aparelho de raio-X, estantes metálicas e outros itens.