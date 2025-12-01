Saúde

SUS Gaúcho
Notícia

Filas para oftalmologia e ortopedia diminuem, mas 78 mil pessoas ainda aguardam por consultas no RS 

Segundo a Secretaria de Saúde, as duas especialidades concentram as maiores demandas eletivas pelo Sistema Único de Saúde do Estado 

Lisielle Zanchettin

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS