Filas para oftalmologia e ortopedia diminuem, mas 78 mil pessoas ainda aguardam por consultas no RS 

Números foram apresentados em evento na tarde desta segunda-feira, no Palácio Piratini.

Reduziu o número de pessoas que aguardam por consultas médicas de ortopedia de joelho e oftalmologia no Rio Grande do Sul. Os dados foram apresentados nesta segunda-feira (1º) pelo governo do Estado, em um evento de prestação de contas do programa SUS Gaúcho, no Palácio Piratini.

Conforme a Secretaria Estadual da Saúde (SES), a fila de oftalmologia reduziu em 31%. Em setembro, eram 94.133 solicitações para a especialidade. No mês de novembro, a demanda caiu para 64.154 pedidos.

Em relação à ortopedia de joelho, a diminuição é de 21% na comparação entre os períodos. O número reduziu de 18.152 para 14.273 pacientes.

Mesmo com a diminuição das filas, 78.427 pacientes aguardam por atendimentos nas especialidades. Segundo a SES, há relatos de pacientes que aguardaram por 10 anos pela consulta.

— A gente coloca recursos adicionais em cima da tabela do SUS nacional, que infelizmente é subfinanciada. O Estado complementa o valor para que os hospitais possam realizar mais consultas, cirurgias e exames. O objetivo é reduzir a espera. Não podemos admitir que um paciente aguarde por 10 anos pelo atendimento — afirmou o governador Eduardo Leite.

Previsão de ampliação

Conforme a secretária Arita Bergmann, as duas especialidades concentram as maiores demandas eletivas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) do Estado. Foram investidos mais de R$ 494 milhões durante o período.

— A redução só foi possível porque os prestadores de serviço aceitaram o programa. A nossa meta era diminuir as maiores filas e conseguimos. Foram ofertadas mais de 6 mil consultas de ortopedia de joelho e 38 mil de oftalmologia por mês — afirmou Arita.

A previsão é de que para o próximo ano o programa seja ampliado para outras especialidades, entre elas dermatologia, urologia e cirurgia geral. Para 2026, a expectativa é de que o investimento seja de R$ 323,9 milhões.