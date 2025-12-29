Saúde

Estudo identifica fatores da infância que aumentam o risco de ansiedade e depressão na adolescência

Bullying, mudança de endereço, novos arranjos familiares e dificuldade de fazer amigos estão entre as principais conexões sociais associadas, segundo pesquisa com jovens do Brasil e do Reino Unido

Maria Rita Horn

Bach Villar Comunicação Estratégica

