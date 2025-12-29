Saúde

Limpeza programada
Notícia

Emergência SUS do Hospital São Lucas da PUCRS vai restringir atendimento a partir de sexta-feira

Serviço ficará restrito a casos graves até 12 de janeiro por conta de manutenção nos dutos de ar-condicionado

Kathlyn Moreira

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS