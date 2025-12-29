Emergência SUS do Hospital São Lucas da PUCRS vai restringir atendimento a partir de sexta-feira

Emergência SUS do Hospital São Lucas passará por manutenção do ar-condicionado a partir de sexta-feira. Kathlyn Moreira / Agência RBS

Uma manutenção na emergência SUS do Hospital São Lucas da PUCRS, em Porto Alegre, deixará o setor restrito a casos graves de 2 a 12 janeiro. O serviço também afeta a UTI SUS do hospital, que terá restrição entre esta sexta-feira (2) e 5 de janeiro.

A mudança no atendimento ocorre em razão de uma limpeza programada dos dutos de ar-condicionado, conforme normas da Vigilância Sanitária. A higienização serve para diminuir a circulação de partículas e micro-organismos no ambiente.

Durante o período de limitação de atendimentos, serão recebidos exclusivamente pacientes encaminhados pelos serviços de emergência e com risco iminente de morte. Pessoas que apresentem situações não urgentes deverão buscar atendimento nas unidades de pronto atendimento (UPAs) da rede pública.

A instituição afirma que a escolha desta época do ano para a limpeza ocorre pela menor procura de pacientes. Nesta segunda-feira (29), as principais emergências do SUS em hospitais de alta complexidade não registraram superlotação, segundo o painel da prefeitura. O local com maior procura durante a manhã foi o Hospital de Clínicas, com 163% da capacidade de leitos ocupada.

Já as UPAs operam bem acima da capacidade, com a maior sobrecarga na Moacyr Scliar, na Zona Norte, com taxa de ocupação em 282%. Na Cruzeiro do Sul, o percentual era de 196%, seguido da Lomba do Pinheiro, com 175%, e Bom Jesus, 146%.

Restrição no Fêmina

O Hospital Fêmina, em Porto Alegre, também opera com restrição nos atendimentos entre esta segunda-feira e sexta-feira. São afetados o bloco cirúrgico, a sala de recuperação e o setor de reprodução humana.