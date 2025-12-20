Saúde

A partir de janeiro
"Distribuição vai ser no Brasil inteiro ao mesmo tempo", diz ministro da Saúde sobre vacina contra a dengue

Alexandre Padilha assinou, na sexta-feira, contrato de aquisição de mais de um milhão de doses do imunizante produzido pelo Instituto Butantan

Ian Tâmbara

