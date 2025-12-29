Apenas 12 mil jovens entre 15 e 19 anos receberam a vacina contra o HPV no RS; campanha é prorrogada

Até o momento, 86% do público ainda não está protegido contra o vírus. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Dos cerca de 90 mil adolescentes entre 15 e 19 anos, apenas 12 mil receberam a vacina contra o HPV no Rio Grande do Sul. Os dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES) foram contabilizados até esta segunda-feira (29). A faixa etária integra o público-alvo do chamado “resgate vacinal”, proposto pelo Ministério da Saúde.

Os números apontam que, até o momento, 86% do público ainda não está protegido contra o vírus. Conforme Eliese Cesar, chefe da Seção de Imunizações do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, o índice de vacinação é baixo tanto no Rio Grande do Sul quanto no restante do país:

— Realmente, a procura está baixa e não apenas no Estado, mas em todo o Brasil. Isso nos preocupa. No Rio Grande do Sul, a estimativa é de que 90 mil adolescentes precisem receber o imunizante, mas até agora foram aplicadas 12 mil doses.

A vacina contra o HPV faz parte da rotina do calendário nacional de vacinação para crianças de 9 a 14 anos. Neste ano, o governo federal decidiu estender a imunização para jovens de até 19 anos.

Inicialmente, as doses seriam aplicadas até dezembro. No entanto, diante da baixa cobertura vacinal, o Ministério da Saúde prorrogou a estratégia até o primeiro semestre de 2026.

— O objetivo é que adolescentes e jovens que perderam a oportunidade de se vacinar entre os 9 e 14 anos garantam sua proteção individual e contribuam para a redução da circulação do vírus na população — destacou Eder Gatti, diretor do Programa Nacional de Imunizações (PNI).

Prevenção

A vacina contra o HPV é segura e fundamental na prevenção de diversos tipos de câncer, incluindo como os de colo do útero, vulva, pênis, garganta e pescoço. O imunizante está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS).

— A imunização é importante tanto para meninos quanto para meninas. É importante que os jovens aproveitem a oportunidade e realizem a vacina. É rápido e seguro. Vai estar disponível até o final de junho, mas o ideal é fazer o quanto antes — explicou Eliese Cesar