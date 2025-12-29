Saúde

Apenas 12 mil jovens entre 15 e 19 anos receberam a vacina contra o HPV no RS; campanha é prorrogada

Disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde, o imunizante teve a estratégia prorrogada pelo Ministério da Saúde até o primeiro semestre de 2026

Lisielle Zanchettin

