Anvisa proíbe venda de medicamentos da Needs e Bwell, marcas das farmácias Raia e Drogasil

Empresa afirma em nota não ser a indústria responsável pela fabricação dos produtos. Marcelo Camargo / Agência Brasil/Divulgação

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu nesta terça-feira (23), o comércio e a propaganda de medicamentos da Bwell e da Needs. As marcas pertencem ao grupo RD Saúde, grupo proprietário das redes de farmácias Raia e Drogasil.

Segundo a resolução da agência, a empresa não tem autorização para a produção de medicamentos, por isso a medida se aplica a todos eles, sem exceção. O grupo diz que os produtos são registrados no órgão regulador e afirma que entrará com recurso.

Além dos sites das farmácias, a proibição se estende para pessoas físicas, jurídicas ou meios de comunicação que comercializem ou divulguem medicamentos dessas marcas.

Nas redes sociais, usuários demonstraram preocupação em relação a outras categorias de produtos das marcas, como cosméticos e suplementos. No entanto, como a proibição fala apenas sobre medicamentos, a medida não se estende a itens de beleza ou de cuidados diários, como protetores solares ou curativos.

Já os suplementos e vitaminas podem depender de como foram classificados na agência.

Em nota, a RD Saúde afirma que não é uma indústria e não produz medicamentos:

— Os medicamentos das marcas Bwell e Needs são produzidos por indústrias farmacêuticas devidamente licenciadas e autorizadas pela Anvisa, seguindo rigorosamente as normas regulatórias aplicáveis. Os produtos das duas marcas estão devidamente registrados na agência reguladora.