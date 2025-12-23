Saúde

Saúde

Anvisa proíbe venda de medicamentos da Needs e Bwell, marcas das farmácias Raia e Drogasil

A decisão não afeta itens de beleza ou de cuidados diários da RD Saúde, que controla as duas redes de drogarias

Estadão Conteúdo

Andressa Lima

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS