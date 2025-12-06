Anvisa determina recolhimento de cloreto de sódio contaminado e proíbe 30 anabolizantes

Decisões do órgão foram publicadas no Diário Oficial da União nessa sexta-feira. Marcelo Camargo / Agência Brasil/Divulgação

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou, na última sexta-feira (5), uma série de medidas que atingem desde a venda de anabolizantes sem registro até práticas irregulares em uma farmácia de manipulação. As ações estão reunidas na Resolução-RE 4.922/2025, divulgada no Diário Oficial da União.

Além disso, o órgão tornou pública a comunicação da Basal Indústria Farmacêutica, que decidiu recolher voluntariamente um lote de cloreto de sódio 0,9% após identificar material estranho na solução injetável. A empresa notificou a Anvisa e iniciou o recolhimento das unidades disponíveis no mercado.

As medidas afetam produtos usados em ambientes hospitalares, fórmulas manipuladas vendidas pela internet e substâncias destinadas ao ganho de massa muscular, muitas delas comercializadas ilegalmente.

Cloreto de sódio contaminado

Após a Basal Indústria Farmacêutica Ltda. identificar material estranho no cloreto de sódio 0,9% basa – solução injetável 1.000 ml, todos os produtos do lote 1250250 foram voluntariamente recolhidos pela própria empresa.

Pacientes e profissionais de saúde que tenham unidades do lote recolhido devem interromper o uso imediatamente e seguir as orientações da fabricante ou da Anvisa.

O que diz a Basal

A Basal Indústria Farmacêutica Ltda. entrou em contato com Zero Hora para esclarecer que o recolhimento do lote 1250250 de cloreto de sódio 0,9% foi realizado voluntariamente pela própria empresa, após a identificação de material estranho em uma unidade, e não por determinação da Anvisa.

Segundo a Basal, a ação de recolhimento foi imediata: todos os clientes foram contatados em 28 de novembro de 2025, data em que a empresa iniciou o recolhimento das unidades disponíveis no mercado. De acordo com a fabricante, foram encontradas 13 unidades, todas recolhidas, e não houve outros registros de ocorrência.

A empresa acrescenta que a publicação no Diário Oficial da União foi feita pela Anvisa somente após a notificação enviada pela própria Basal, como parte dos procedimentos regulatórios.

Anabolizantes sem registro

A resolução da Anvisa também proíbe que 30 anabolizantes e hormônios sejam divulgados, comercializados, distribuídos, importados ou consumidos. Segundo o g1, trata-se de medicamentos de fabricantes desconhecidos, muitos deles vendidos na internet.

Entre os itens barrados estão apresentações de trembolona, oxandrolona, estanozolol, testosterona injetável, primobolan, boldenona, mesterolona e outras substâncias associadas ao ganho de massa muscular.

Farmácia de manipulação suspensa

A Anvisa suspendeu ainda a comercialização, a manipulação e a divulgação de todos os produtos da Farmácia Manipulart.

Segundo o órgão, a empresa vendia medicamentos manipulados pela internet com fórmula fixa, indicação terapêutica padronizada, posologia definida e nome comercial, prática que viola as regras de manipulação.

Os produtos sujeitos à fiscalização devem ser retirados de circulação e não podem mais ser ofertados.

