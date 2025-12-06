Saúde

Irregularidades
Notícia

Anvisa determina recolhimento de cloreto de sódio contaminado e proíbe 30 anabolizantes

A decisão do órgão envolve a proibição de substância sem registro e a suspensão de uma farmácia de manipulação; fabricante comunicou o recolhimento voluntário de uma solução injetável após identificar material estranho

Zero Hora

