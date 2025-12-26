Acidentes com fogos de artifício, queimaduras com líquidos e traumas oculares na virada do ano; saiba o que fazer

Foguetes devem ser manuseados por profissionais. Carlinhos Rodrigues / Agencia RBS

Tradicionalmente marcada por alegria, a festa de virada do ano representa um momento de descontração. Mas é preciso estar atento ao manusear fogos de artifício, líquidos inflamáveis e cuidar para evitar lesões oculares.

O Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre (HPS) orienta a população a não manusear fogos após o consumo de bebidas alcoólicas. Entre as recomendações também está manter os artefatos pirotécnicos longe do alcance de crianças e de animais.

Além disso, é preciso cuidado para não apontar os fogos para outras pessoas ou sacadas e prédios de vizinhos. Também não se deve encostar os artefatos na fiação elétrica ou em galhos de árvores, para evitar o risco de incêndios. Entenda os principais pontos:

O que fazer em caso de acidentes

Quem sofrer alguma queimadura ou lesão durante a queima de fogos, e estiver em local distante do atendimento médico, precisa fazer a compressão do ponto lesionado com um pano limpo. Se houver queimadura no corpo, a orientação é usar água corrente e procurar atendimento.

A chefe da equipe de cirurgia plástica do setor de queimados do HPS, Mariana Cioffi, relata que os atendimentos mais comuns envolvem pessoas com lesões na face e nas mãos.

— Na mão é potencialmente grave. Dependendo do grau da queimadura ou da explosão pode ter amputação de dedos ou até da mão inteira — observa a cirurgiã plástica.

Na última virada do ano, houve três casos de queimaduras por fogos de artifício no HPS. Em acidentes desse tipo é necessário tomar algumas medidas.

— Se tiver sangramento, é necessário colocar um pano limpo, fazer a compressão e se dirigir para a emergência. Se for queimadura, lavar com água corrente e procurar atendimento — sinaliza a médica.

A profissional diz que não se deve passar pomadas, clara de ovo ou babosa nas queimaduras. E faz um alerta importante para a população:

— Se a pessoa não tem experiência com os fogos, deve deixar para os profissionais fazer isso.

Leia Mais Como prevenir queimaduras e o que fazer se acontecer um acidente em casa?

Queimaduras por líquidos

Um dos grandes vilões nos atendimentos do HPS são os líquidos inflamáveis. Conforme informações da prefeitura, foram registradas 639 queimaduras por líquidos — com dois óbitos —, no período de 1º de janeiro a 23 de dezembro de 2025.

Em decorrência desses acidentes, é preciso observar uma série de cuidados ao acender a churrasqueira utilizando produtos como álcool ou gasolina, que podem gerar explosões, ou com escaldamento por líquidos quentes. São comuns ainda queimaduras em crianças que puxam fios de chaleiras elétricas e derrubam o líquido no próprio corpo.

Leia Mais Entenda por que é importante cuidar da saúde dos olhos

Problemas oculares

Os atendimentos em função de acidentes oftalmológicos em decorrência de fogos de artifício, rolhas de bebidas espumantes, acidentes domésticos, uso incorreto de ferramentas e comportamentos de risco nas comemorações de fim de ano também são comuns no HPS e no Hospital Banco de Olhos, na Capital.

Entre os problemas que podem provocar queimaduras graves, perfurações e até perda permanente da visão estão os fogos de artifício e os artefatos inflamáveis. Por sua vez, as rolhas de espumantes podem ser projetadas em velocidade e ferir os olhos das pessoas, causando contusões, hemorragias e descolamento de retina.

Conforme a oftalmologista Nessana Neubauer, que atende no setor de Oftalmologia do HPS, as recomendações passam por usar fogos regulamentados e acendê-los em áreas externas longe de crianças e animais. Também não se deve tentar reacender o artefato que não tenha explodido.

— Em caso de acidente no rosto e nos olhos é preciso lavar com bastante água. Não esfregar, nem usar colírios ou creme dental. A pessoa só deve lavar, cobrir com um tecido úmido e correr para um hospital que tenha atendimento oftalmológico — orienta.

O uso de lentes de contato também requer atenção. O contato com água contaminada pode causar infecções oculares graves, além de aumentar o risco de ceratites (inflamação da córnea). Os surtos de conjuntivites infecciosas, comuns em ambientes com grande aglomeração de pessoas, também são frequentes no verão.

— O ideal é não entrar na água com lente de contato. Se entrar, não mergulhar de lente. Caso a pessoa sentir algo, deve lavar as mãos e o rosto. Se tiver colírio lubrificante deve pingar de forma abundante e tentar remover a lente — ensina.

Em relação aos surtos de conjuntivite, os sinais de contaminação envolvem vermelhão, lacrimejamento e secreção nos olhos. A sensação de corpo estranho no olho também é um sinal.

— Ter cuidados de higiene lavando as mãos. A conjuntivite se pega por contato. É algo onde a pessoa encostou. Então, sempre lavar as mãos — alerta.

A também oftalmologista do HPS Daniela Osório Alves, que atende ainda de forma particular, afirma que a água e soro fisiológico ajudam quando há algum corpo estranho nos olhos:

— Se tiver um trauma mais contuso, algo de impacto como rolhas, fogos ou ar sobre pressão, a recomendação é tampar o olho sem apertar e procurar atendimento de emergência — diz.

Segundo Daniela, nesta época do ano, os atendimentos envolvem especialmente problemas ocasionados pelo uso de rojões. E até quem não manuseia diretamente o artefato corre riscos.

— Porque é uma pirotecnia caseira e tem muita chance de estourar antes do previsto. Já atendemos até um amigo que estava junto, não manipulava o rojão, mas estourou no rosto dele. Ele perdeu o olho pelo impacto e pela queimadura térmica — compartilha.

Os telefones 192 (Samu) e 193 (Bombeiros) podem ser acionados em caso de acidentes.

Leia Mais Fogos de artifício atingem público de evento no norte gaúcho

Recomendações sobre fogos de artifício

Não manusear fogos de artifício tendo ingerido bebidas alcoólicas

Armazenar os produtos em local frio e seco, longe do alcance de crianças

Não deixar crianças mexer em fogos e bombinhas

Não soltar perto de cães ou gatos, nem deixar os animais se aproximarem do produto

Não segurar os fogos de artifício com as mãos ou transportar nos bolsos

Não tentar acender algum fogo ou bombinha que não tenha estourado

Não acender fogos em recipientes de metal ou vidro

Ter água água por perto para colocar nos foguetes já usados ou naqueles que falharem

Não elaborar fogos caseiros e clandestinos com o uso de pólvora

Não usar fogos de artifício em locais de grandes aglomerações, pois o risco de acidentes é maior

Comprar fogos de artifício apenas em locais certificados para a venda

Cuidar para não soltar perto da fiação elétrica ou galhos de árvores

Quem tem cabelos compridos deve estar atento para os fogos ou bombinhas não ficarem presos nos próprios fios

O show pirotécnico deve ser conduzido por pessoas ou equipes especializadas

Como evitar queimaduras