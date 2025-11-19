Verde e com mau cheiro: carne vencida há dois anos é apreendida em açougue de Cachoeira do Sul

A Vigilância Sanitária apreendeu carne vencida há dois anos em um açougue que foi alvo de fiscalização em Cachoeira do Sul, na região central do Estado. De acordo com o Ministério Público (MP), que acompanhou a ação, "havia produtos em condições tão ruins que não puderam ser aproveitados nem para alimentação animal".

— Os agentes encontraram carne vencida há dois anos, esverdeada, com mau cheiro e aspecto deteriorado. Em um dos estabelecimentos, os fiscais identificaram um esgoto dentro da câmara fria da carne, com odor intenso — conta o promotor Alcindo Luz Bastos da Silva Filho, da Defesa do Consumidor de Porto Alegre.

A ação ocorreu na terça-feira (18). O açougue foi totalmente interditado. Além do estabelecimento comercial, foram alvo da operação quatro mercados: em um deles, houve interdição da padaria e do açougue. No outro, a padaria foi interditada. Os demais não sofreram interdição, mas foram autuados. Os nomes dos estabelecimentos não foram divulgados.

No total, 4,6 toneladas de produtos impróprios para consumo foram apreendidas "devido às péssimas condições de higiene", segundo o MP. Só em um deles, havia 2,5 toneladas de produtos irregulares.

Entre os problemas identificados, estavam: produtos vencidos, armazenados em temperatura inadequada, sem procedência ou mal fracionados. Nas padarias, havia produtos vencidos, sem data de validade ou origem.