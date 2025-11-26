“Vai ter um papel muito importante para esse controle na população”, diz coordenador do estudo da vacina da dengue no RS

Reprodução / Instituto Butantan

O primeiro imunizante 100% nacional para o combate à dengue teve parte importante de seus testes conduzidos no Rio Grande do Sul. Pesquisas realizadas no Hospital São Lucas (HSL) da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) e na Universidade Federal de Pelotas (UFPel) foram fundamentais para a criação da vacina de dose única – a primeira desse tipo do mundo – pelo Instituto Butantan. Destinada à população de 12 a 59 anos, a Butantan-DV deve ser incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em breve.

Foram quase 10 anos de estudo, sendo cinco de acompanhamento dos participantes – nos quais o HSL, como um dos 14 centros de pesquisa envolvidos, participou ativamente, lembra Fabiano Ramos, médico infectologista, pesquisador no Centro de Pesquisa Clínica do HSL e diretor técnico do hospital.

No total, 850 participantes integraram a pesquisa na instituição, que incluiu também um estudo complementar de validação dos lotes produzidos pelo Instituto Butantan.

A escolha por Porto Alegre e Pelotas se deu pela baixa incidência de casos de dengue, já que o estudo comparou o comportamento de proteção da vacina em pessoas que vivem em áreas endêmicas, em contato prévio com a doença e em pessoas que não tiveram a doença.

Ao longo dos últimos anos, o Rio Grande do Sul registrou um aumento crescente e substancial da dengue, embora, em 2025, os patamares tenham diminuído . Por esse motivo, o imunizante será crucial para a prevenção da doença.

— A vacina, certamente, vai ter um papel muito importante para esse controle na população brasileira. Não só para impedir casos de dengue, dengue sintomática, mas para prevenir casos graves e tentar diminuir essa mortalidade que vem acompanhada desses milhares de casos todos os anos — avalia Ramos.

O especialista destaca a satisfação em contribuir para o desenvolvimento de uma vacina que poderá evitar muitas mortes:

— Foi um trabalho muito grande, que acreditamos que vai mudar para melhor a vida da população.

Em Pelotas, o estudo foi conduzido pela diretora do Centro de Pesquisas Clínicas do Hospital Escola da UFPel, Danise Oliveira.

— É um contrato tripartite entre o Butantan, o Hospital Escola e o pesquisador, que sou eu. Em conjunto, fazemos algumas ações, utilizando o espaço e alguns pesquisadores da universidade — explicou.

O objetivo era fazer o estudo de consistência de lotes. Foram escolhidos 335 voluntários, que tinham entre 18 e 59 anos. Os voluntários foram randomizados, ou seja, alguns receberam a vacina, e outros, o placebo.

— Não basta provar que o produto funciona, temos que provar que todos os lotes são semelhantes, que é possível reproduzir o funcionamento do imunizante — disse.

Proteção alta

A Butantan-DV é um imunizante tetravalente, formulado para proteger contra os quatro sorotipos do vírus da dengue (DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4). A eficácia geral do imunizante nos estudos foi de 74,7%. Já a proteção contra dengue grave ou com sinais de alarme ficou em 91,6%, e contra hospitalizações, em 100%. A pesquisa contou com mais de 16 mil voluntários de 14 Estados entre 2016 e 2024.

Os resultados são bastante satisfatórios, avalia o infectologista do São Lucas. É importante lembrar que dois sorotipos (3 e 4) não circularam no Brasil recentemente – portanto, não é possível ainda avaliar a proteção contra eles.

— É uma proteção extremamente alta, especialmente para os pacientes que poderiam desenvolver dengue grave e morrer pela doença. As pessoas têm de entender que as vacinas previnem doença grave, para isso que elas estão sendo desenvolvidas — avalia Ramos.

Disponibilização no SUS

O Ministério da Saúde fará a inclusão da vacina no calendário nacional para disponibilização exclusiva pelo SUS. A expectativa é garantir a oferta e ampliar o acesso à vacina em 2026, conforme a capacidade produtiva do laboratório.

Na próxima semana, o Ministério da Saúde levará o tema a um comitê de especialistas e gestores do SUS para definir a estratégia de vacinação e públicos que devem ser priorizados a partir dos resultados do estudo.

O instituto já tem mais de um milhão de doses prontas. O Butantan ainda firmou parceria com a empresa chinesa WuXi para ampliar a oferta e entregar cerca de 30 milhões de doses no segundo semestre de 2026.

O infectologista Fabiano Ramos acredita que, com os números divulgados, tanto a oferta quanto as faixas etárias atingidas devem, de fato, aumentar. Um novo estudo deve ser conduzido em breve, com o Instituto Butantan, para a utilização da vacina na população de 60 anos ou mais.

Os desafios da vacinação

As coberturas vacinais ainda estão aquém do ideal no Brasil, o que mantém o tema como um desafio permanente – e recente. A mudança de duas doses para uma dose única, porém, deve facilitar a adesão ao imunizante, aumentando o alcance em termos de produção e distribuição e acelerando a proteção.