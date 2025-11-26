Saúde

Imunização
Notícia

“Vai ter um papel muito importante para esse controle na população”, diz coordenador do estudo da vacina da dengue no RS

Destinada à população de 12 a 59 anos, a Butantan-DV deve ser incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em breve

Fernanda Polo

Gabriel Veríssimo

