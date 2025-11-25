Estima-se que quase 600 milhões de adultos convivam com o diabetes no mundo. Suchada Toemkraisri / Adobe Stock

Intervenções simples, como manter uma alimentação equilibrada e praticar atividade física, seguem sendo a estratégia mais eficaz para prevenir o diabetes tipo 2 e suas complicações. É o que aponta um novo boletim do Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto (ELSA-Brasil), que reúne evidências produzidas ao longo de 17 anos de acompanhamento de mais de 15 mil participantes.

Lançada neste Mês de Conscientização sobre o Diabetes, a publicação detalha o impacto do consumo de ultraprocessados, de carne vermelha e do sedentarismo, que aumentam o risco da doença, além de destacar fatores como a maior probabilidade de depressão em mulheres com diabetes (e vice-versa). O documento, que reforça a centralidade da prevenção, aponta que mudanças nos exames diagnósticos podem aprimorar a detecção precoce.

— Dá para prevenir diabetes, e se a pessoa já tem pré-diabetes, pode não apenas prevenir, mas reverter e ir para a normalidade — salienta Maria Inês Schmidt, médica endocrinologista, coordenadora do ELSA-Brasil no Rio Grande do Sul e professora do programa de pós-graduação em Epidemiologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Conforme a Federação Internacional de Diabetes (IDF), 589 milhões de adultos convivem com a doença no mundo — número que pode chegar a 853 milhões até 2050. No Brasil, sete em cada 10 pessoas com diabetes estão em idade ativa.

A importância do estudo

O ELSA-Brasil é um dos maiores estudos longitudinais sobre saúde do adulto na América Latina. Criado em 2008, acompanha servidores públicos de seis instituições: UFRGS, USP, UFBA, UFMG, UERJ e UFES. Os objetivos incluem investigar determinantes do diabetes, doenças cardiovasculares, saúde mental e envelhecimento.

Os dados do estudo permitem entender a carga do diabetes tipo 2 na população brasileira e identificar fatores de risco, complicações, impactos no bem-estar e oportunidades de prevenção e controle.

Conforme Maria Inês, artigos que indicam os fatores de risco para desenvolvimento de diabetes com dados dos brasileiros são pouco comuns, e os resultados representam, de fato, o perfil de risco da população.

O principal: alimentação e exercício

Cuidar da alimentação e praticar exercícios físicos são medidas importantes para prevenir o diabetes. neirfy / Adobe Stock

Em linha com evidências já bem estabelecidas, alimentação e estilo de vida influenciam o risco de desenvolver diabetes. Por isso, as medidas mais eficazes de prevenção são manter uma alimentação saudável e praticar atividade física. Dois pontos se destacam nos estudos:

O consumo elevado de ultraprocessados aumenta em 24% o risco de diabetes. Produtos como embutidos, salsichas e bebidas açucaradas são os maiores impulsionadores do risco

aumenta em 24% o risco de diabetes. Produtos como embutidos, salsichas e bebidas açucaradas são os maiores impulsionadores do risco O alto consumo de carne vermelha aumenta em 40% a chance de novos casos de diabetes em homens

aumenta em 40% a chance de novos casos de diabetes em homens Um alto índice alimentar inflamatório (grande consumo de carnes processadas, carne vermelha, carne de porco e bebidas adoçadas) aumenta em 26% o risco de diabetes

Em relação ao exercício físico, o sedentarismo está associado a uma maior prevalência de pré-diabetes e diabetes. Por outro lado, praticar 150 minutos semanais de atividade física está associado a uma menor prevalência, além de proteger contra o declínio cognitivo — preocupação crescente em meio ao envelhecimento populacional — relacionado ao diabetes nos pacientes diagnosticados.

Os estudos mostram que o diabetes tipo 2 eleva o risco de dinapenia (perda de força muscular) e sarcopenia (perda de massa, força e função muscular).

— Isso vale também para quem já tem diabetes: alimentação e atividade física são fundamentais — reforça Maria Inês.

Depressão em mulheres com diabetes

Mulheres com diabetes têm risco 54% maior de desenvolver episódios depressivos. pitipat / stock.adobe.com

As descobertas ressaltam, ainda, que os impactos vão além do controle da glicemia. Dados da IDF mostram que três em cada quatro pessoas com diabetes podem apresentar ansiedade, depressão e outros problemas de saúde mental.

Um estudo conduzido pelo ELSA-Brasil mostrou que mulheres com diabetes apresentam risco 54% maior de desenvolver episódios depressivos. Trata-se de uma relação bidirecional: a depressão também é um fator de risco para o desencadeamento de diabetes.

— Os ultraprocessados contribuem nesse processo. Ter alimentação saudável é importante para prevenir questões de saúde mental, problemas de diabetes, obesidade, um conjunto de questões — acrescenta Maria Inês.

Para viver bem com diabetes, resume o boletim, é essencial o diagnóstico precoce e iniciar o tratamento rapidamente. Os cuidados devem incluir: manter alimentação equilibrada; praticar atividade física; dormir bem; não fumar; seguir corretamente as orientações e utilizar os medicamentos; controlar glicemia, pressão e colesterol; além de monitorar possíveis danos aos olhos, rins e pés.

Critérios devem mudar

Atualmente, três testes são utilizados para o diagnóstico do diabetes: glicose de jejum, teste de tolerância à glicose de duas horas e hemoglobina glicada para diagnóstico do diabetes.

A realização do teste de tolerância à glicose após uma hora da ingestão da solução consegue identificar pessoas com alto risco de desenvolver a doença de forma mais precoce e com maior precisão do que em outros testes — especialmente quando combinada com glicose de jejum.

O teste é um passo importante para entender quando, em quem e como intervir para prevenir o diabetes e suas possíveis complicações. O principal ganho é para o paciente pré-diabético, explica a médica Maria Inês:

— É bastante preditivo daquilo que está acontecendo no pâncreas da pessoa e se está chegando muito próximo do desencadeamento do diabetes. Então, é preciso saber isso para poder reverter.

O estudo brasileiro gerou dados relevantes para a consolidação dessa evidência e apoio ao conceito, que já vem sendo desenvolvido na comunidade científica há alguns anos. A IDF já se manifestou favoravelmente ao uso como critério diagnóstico, e há expectativa por uma mudança nos próximos meses — algo que precisa ser baseado em um conjunto de evidências e avaliado por sociedades científicas, como salienta a endocrinologista.

Outras descobertas do estudo

A doença hepática esteatótica associada à disfunção metabólica ( acúmulo de gordura no fígado relacionado à síndrome metabólica, como diabetes) está associada a um aumento de 88% no risco de desenvolver diabetes

relacionado à síndrome metabólica, como diabetes) está associada a um de desenvolver diabetes Alcançar metas de glicemia e de pressão arterial em pessoas com diabetes está associado a menor mortalidade

de glicemia e de pressão arterial em pessoas com diabetes está associado a No entanto, o controle ainda é um desafio: apenas 28,6% dos pacientes atingem simultaneamente as metas principais de controle da glicemia, pressão arterial e colesterol LDL

principais de controle da glicemia, pressão arterial e colesterol LDL Baixa adesão aos medicamentos foi o único comportamento de autocuidado consistentemente associado a um controle glicêmico inadequado — o que reforça a necessidade de estratégias de educação em saúde e apoio

Calculadora de risco para diabetes