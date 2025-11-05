Geneticista Linda Partridge dedica sua carreira a investigar como viver mais com saúde e qualidade de vida. Duda Fortes / Agencia RBS

Cientista britânica de renome mundial, Linda Partridge, 75 anos, é referência por suas pesquisas sobre longevidade. A geneticista dedica sua carreira a investigar como viver mais com saúde e qualidade de vida.

Professora do Instituto de Envelhecimento Saudável da University College, em Londres, e fundadora do Instituto Max Planck para a Biologia do Envelhecimento, na Alemanha, Linda estuda os processos e a genética do envelhecimento, os mecanismos que podem prolongar a expectativa de vida saudável em organismos de laboratório e distúrbios relacionados à idade, como Alzheimer e Parkinson.

Por seus serviços à ciência, recebeu prêmios e reconhecimentos como o título de Dama do Império Britânico.

Linda esteve recentemente em Porto Alegre para participar do Unimed Talks, ocasião em que concedeu entrevista a Zero Hora. A cientista falou sobre os caminhos para manter uma longevidade saudável, os desafios relacionados ao envelhecimento, remédios promissores e desigualdades na área da saúde.

Leia a entrevista com Linda Partridge:

Qual é o segredo para uma longevidade mais duradoura, saudável e com qualidade de vida?

Na verdade, tudo se resume ao estilo de vida. A genética desempenha um certo papel: talvez cerca de 25% da diferença entre o tempo de vida das pessoas se deva aos seus genes. Mas não mais do que isso, e provavelmente menos.

É muito mais o tipo de vida que levamos, e são todas as coisas que já sabemos, o que nossas mães nos disseram. Então, não coma muito. A obesidade e o sobrepeso são grandes fatores de risco para problemas de saúde em pessoas de qualquer idade.

E também obter o tipo certo de nutrientes. Então, dieta balanceada e provavelmente não a mesma dieta para pessoas de diferentes idades. Conforme as pessoas envelhecem, elas frequentemente apresentam fraqueza muscular. Há algumas evidências de que pessoas mais velhas devem ter um pouco mais de proteína em sua dieta. Apenas para ajudar no reparo dos músculos e na manutenção da massa muscular.

O exercício é outro fator realmente importante, pois há enormes benefícios. Em parte porque ele contribui para o peso e também o sistema cardiovascular e o corpo inteiro parecem se beneficiar do exercício.

Há também alguns grandes "nãos", como não fumar. Tenha sono de boa qualidade, vida social de boa qualidade, uma vida agradável, uma boa visão otimista da vida. Acho que essas são as principais coisas que todos nós podemos fazer. Apenas o óbvio.

Você apontou que, em parte, é genético. Quanto do envelhecimento pode ser modificado?

Existem algumas pessoas excepcionalmente longevas, que vivem mais de cem anos, até mais de 110, e as pessoas têm olhado bastante para elas. E elas parecem ter sorte, porque não têm genes particularmente saudáveis ou ausência de fatores de risco.

Não parece ter nada de genético nisso, e algumas delas têm estilos de vida realmente terríveis, mas elas chegam a essas idades ótimas, então provavelmente há muita sorte nisso também.

Sabemos por trabalho experimental com animais em laboratório que você pode pegar um grande grupo de camundongos ou vermes geneticamente idênticos, apenas deixá-los viver suas vidas e eles parecerão muito diferentes uns dos outros. São criaturas geneticamente idênticas em um ambiente idêntico, e você ainda vê essa enorme diferença no tempo. Tem de haver um elemento de sorte nisso.

É realmente sorte ou é algo que ainda precisa ser estudado de forma mais aprofundada?

Boa pergunta. Pode ser que haja algo que não estamos vendo. Pode haver eventos cruciais no início, coisas que acontecem quando os filhotes estão lutando pelo leite da mãe ou quando os vermes encontram algo desagradável, e isso leva a uma direção boa ou ruim pelo resto de suas vidas, e nós simplesmente não sabemos o que são essas coisas. Essa é outra explicação possível.

Você afirma que as pessoas devem prestar atenção a questões como dieta e exercícios. Então podemos presumir que também há uma influência de fatores ambientais?

O elefante na sala são desigualdades socioeconômicas. Em Londres, conforme você vai para o leste, ao longo da linha ferroviária central, você vê uma queda constante e grande na expectativa de vida para cada estação. E isso certamente não é genético: tem a ver com o que as pessoas estão enfrentando em suas vidas, seu nível de estresse, seus níveis de infecção, provavelmente má alimentação.

Leva tempo para cuidar de si mesmo, fazer exercícios, pensar no que vai comer e ter certeza de que pode pagar por isso. Comer bem é muito mais caro do que comer mal, então você tem esses fatores socioeconômicos que realmente explicam a grande maioria das discrepâncias na saúde à medida que as pessoas envelhecem.

Se você realmente quiser consertar a saúde precária durante o envelhecimento, o primeiro lugar a se olhar são as desigualdades nas circunstâncias das pessoas.

No Reino Unido, os elementos aos quais o baixo status socioeconômico está associado em termos de fatores de risco são, de forma esmagadora, a obesidade e o tabagismo.

Quais são os maiores desafios relacionados ao envelhecimento hoje?

A saúde precária das pessoas pobres deve ser o primeiro desafio a ser observado. Precisamos fazer com que as pessoas que podem mudar seu comportamento assumam a responsabilidade por sua própria saúde, pensem sobre o que precisam fazer para mantê-la e então façam isso.

Muitas vezes, sabemos o que deveríamos fazer, mas não fazemos. O verdadeiro incentivo é tentar criar um ambiente que incentive as pessoas a se exercitarem. Elas precisam se sentir seguras de que não serão atropeladas por um carro ou de que não irão inalar poluição.

Com relação à dieta, precisamos tornar os alimentos de boa qualidade prontamente disponíveis. Há um grande esforço no Reino Unido neste momento para tentar tornar os alimentos ultraprocessados, que são incrivelmente ruins para a saúde, muito menos disponíveis. Muitos dos grandes supermercados têm promoções de "dois pelo preço de um" em pizzas carregadas de açúcar, gordura e sal, todas as coisas que você não deveria ingerir muito.

Estão realmente tentando pressionar contra isso e, até certo ponto, contra a publicidade, principalmente em horários em que as crianças estão assistindo televisão, para, de modo geral, incentivar as pessoas a não comprar esse tipo de comida.

Linda recebeu diversos prêmios e reconhecimentos, incluindo o título de Dama do Império Britânico por seus serviços à ciência. Duda Fortes / Agencia RBS

Você estuda os mecanismos pelos quais a expectativa de vida saudável pode ser estendida em organismos modelo de laboratório. Quais descobertas considera mais significativas em seu trabalho até agora?

A principal descoberta que surgiu do que fizemos, e há um grupo inteiro de pessoas, é a importância da rede de sinalização celular.

Em todas as nossas células, temos essas vias de sinalização, e uma das redes importantes é realmente boa em ajustar o que o corpo pensa que pode fazer, se ele pode crescer, se as células podem se dividir, fazer metabolismo extra, reprodução e assim por diante, de acordo com os estressores. Então há uma infecção, escassez de oxigênio, escassez de nutrientes? Ele ouve todas essas coisas e ajusta o processo em resposta.

Funciona perfeitamente quando as criaturas são jovens, mas à medida que envelhecem e outras coisas dão errado em suas células, ele fica muito forte. Se você simplesmente diminuir sua atividade, geneticamente, com dieta, exercícios ou com medicamentos, você pode melhorar a saúde durante o envelhecimento em todos os animais de laboratório padrão, como vermes, moscas e camundongos.

E a genética nos diz que isso também é importante em pessoas, então estou muito interessada em medicamentos que atinjam alvos nessa rede, e temos boas evidências em camundongos.

São medicamentos que estão sendo reaproveitados, não estão sendo desenvolvidos especificamente para combater os efeitos do envelhecimento. Estão principalmente fora de patente, são baratos, então nenhuma empresa farmacêutica pode ganhar dinheiro fazendo testes clínicos com eles para ver se ajudam pessoas mais velhas.

É um problema porque há um grande benefício potencial para a saúde pública aqui, mas é muito difícil realizá-lo por causa do modelo econômico para a realização de testes clínicos. Precisamos mesmo de mais financiamento público para testes clínicos.

Quais estratégias farmacológicas estão se mostrando promissoras em retardar o envelhecimento e promover uma longevidade saudável?

Em humanos, o principal que foi submetido a alguns testes clínicos de pequena escala é um medicamento chamado rapamicina, Sirolimus. Ele interfere nessa rede que eu estava falando, tem um ponto-chave bem no meio, e ele interrompe isso e estende a vida útil em camundongos.

E foi demonstrado em humanos que se você tratar as pessoas com ele, idosos, antes de imunizá-los contra a gripe, eles dão uma melhor resposta à imunização e têm menos infecções.

Essa foi uma das primeiras coisas, mas agora houve muitos ensaios clínicos em pequena escala com ela, e também tentando observar pessoas, muitas delas, principalmente americanas, estão tomando rapamicina sem indicação. Os médicos prescrevem sem indicação. Tem havido muito interesse em observá-las também.

Há uma espécie de evidência anedótica dessas pessoas que estão apenas se automedicando. E é um pouco como o Velho Oeste: são doses diferentes e horários diferentes de quando tomam, uma vez por semana, uma vez por mês. Mas tem um bom compilado de todos esses estudos recentemente, e parece que na dose mais baixa a inflamação relacionada à idade realmente se reduz.

Uma das grandes coisas que dão errado durante o envelhecimento é o sistema imunológico. Ele meio que enlouquece, pois há essa inflamação constante de baixo grau, mesmo que não haja uma infecção. Mas também quando há uma infecção, o sistema imunológico é menos competente para lidar com ela. Há também a imunossenescência. E o que a rapamicina parece ser capaz de fazer é reduzir a resposta imunológica ruim e aumentar a resposta imunológica boa, o que eu acho interessante. Mas precisamos de alguns ensaios clínicos em larga escala.

Muitos avanços no campo da longevidade saudável ainda estão concentrados em países ricos. Como podemos garantir que essas descobertas não ampliem as desigualdades na saúde?

Excelente pergunta, e eu acho que é um perigo real com essas intervenções caras. Há um surto dessas clínicas de longevidade em todo o mundo, então você vai lá, mede tudo e há uma recomendação pessoal para você, que geralmente se resume a ter uma boa dieta e fazer mais exercícios. Mas as pessoas estão preparadas para pagar muito dinheiro por isso porque estão preocupadas, bem e ricas, então já existe uma grande desigualdade se desenvolvendo.