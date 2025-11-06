Saúde

Em investigação
Notícia

Surto de pneumonia é registrado entre funcionários do hospital de Guaíba 

Até o momento, 34 casos foram confirmados sendo que oito pessoas precisaram de internação. Atendimento não foi afetado 

Lisielle Zanchettin

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS