Surto de pneumonia é registrado entre funcionários do hospital de Guaíba 

Maior parte dos casos foi na emergência. Hospital Nelson Cornetet / Divulgação

Um surto de pneumonia está sendo registrado entre funcionários do Hospital Regional Nelson Cornetet, em Guaíba, na Região Metropolitana. A situação foi confirmada pela instituição e está sendo monitorada pela Vigilância em Saúde do município.

Até o momento, 34 casos foram registrados envolvendo trabalhadores. Ao menos oito precisaram ser internados devido à gravidade do quadro. Conforme a prefeitura do município, três seguem hospitalizados.

O primeiro paciente apresentou sintomas em 25 de setembro. Entre os sinais identificados estão, febre alta, tosse, fadiga intensa, dor ao tossir ou respirar, cefaleia, dor muscular, náuseas, vômitos, diarreia, sudorese e congestão nasal.

De acordo com o hospital, 19 casos ocorreram entre técnicos de enfermagem. Outros sete em enfermeiros e cinco casos envolvendo médicos. Também ocorreram registros isolados em profissional farmacêutico, trabalhador da higienização e agente de segurança.

Quase todos os profissionais afetados atuam no setor de emergência da instituição de saúde. Dos 34 colaboradores, 20 já retornaram ao trabalho.

Diante da situação, o hospital intensificou o controle e anunciou medidas. Entre elas, a utilização de máscaras por pacientes e profissionais. Segundo o diretor médico do hospital, Otavio Garcia Martins, os atendimentos estão mantidos.

— O hospital mantém seu funcionamento normal, com todos os atendimentos preservados e nosso compromisso permanente de proteger a saúde e o bem-estar da população —afirmou.