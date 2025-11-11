Saúde

Produtos falsificados
Notícia

Senacon notifica plataformas de e-commerce para que suspendam venda de suplementos suspeitos de adulteração

O caso ganhou repercussão após operação da Polícia Civil de Americana (SP), que apreendeu cerca de quatro toneladas de produtos irregulares, como creatina e whey protein

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS