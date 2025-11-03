Saúde

Medida preventiva
Notícia

Santa Casa de Porto Alegre retoma visitas após restrição por pico de casos de doenças respiratórias

Limitações foram acionadas na terceira semana de outubro, afetando visita de acompanhantes a leitos de internação

Bruna Oliveira

