Santa Casa de Porto Alegre retoma visitas após restrição por pico de casos de doenças respiratórias

Santa Casa tinha adotado a medida de forma preventiva. Divulgação / Santa Casa

As visitas a pacientes nos hospitais da Santa Casa de Porto Alegre foram normalizadas, após restrições de acompanhantes nos oito hospitais que compõem o complexo na Capital. De acordo com a instituição, as limitações foram acionadas na semana do dia 13 de outubro, restringindo o número de visitantes aos leitos de internação.

A Santa Casa informou à reportagem que a medida foi aplicada de forma preventiva, devido à alta de casos de doenças respiratórias na Capital.

A alta nos casos, no entanto, não chegou a representar nenhum surto da doença nos hospitais, conforme a instituição.

