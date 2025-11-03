Santa Casa de Porto Alegre retoma visitas após restrição por pico de casos de doenças respiratórias

As visitas a pacientes nos hospitais da Santa Casa de Porto Alegre foram normalizadas, após restrições de acompanhantes nos oito hospitais que compõem o complexo na Capital. De acordo com a instituição, as limitações foram acionadas na semana do dia 13 de outubro, restringindo o número de visitantes aos leitos de internação.
A Santa Casa informou à reportagem que a medida foi aplicada de forma preventiva, devido à alta de casos de doenças respiratórias na Capital.
A alta nos casos, no entanto, não chegou a representar nenhum surto da doença nos hospitais, conforme a instituição.
Os horários regulares de visita e a quantidade permitida de acompanhantes variam conforme o hospital e a sua especialidade.