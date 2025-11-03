Saúde

Aedes aegipty
Notícia

RS está entre os cinco Estados com mais casos prováveis de dengue no Brasil

Estado contabiliza mais de 84 mil notificações e 51 mortes. O dia D de combate à doença será realizado dia 8 de novembro em todo o país

Lisielle Zanchettin

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS