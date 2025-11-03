RS está entre os cinco Estados com mais casos prováveis de dengue no Brasil

O Rio Grande do Sul ocupa a quinta posição no ranking nacional de casos de dengue. O dado foi divulgado pelo Ministério da Saúde nesta segunda-feira (3).
São 84.767 casos prováveis de dengue. O número inclui confirmações, investigações e casos com exames inconclusivos. O Estado fica atrás de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Goiás.
De acordo com o painel de monitoramento da Secretaria Estadual da Saúde (SES), 41.895 notificações foram confirmadas e 51 pessoas morreram em razão da doença neste ano. Ainda há outros 1.389 casos em investigação.
Conforme o diretor adjunto do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), Marcelo Vallandro, atualmente, o Estado vive um momento de menor incidência da doença, mas o cenário continua sendo de alerta:
— Chama atenção que o RS registrou casos de dengue mesmo no período de frio, isso aponta uma mudança no cenário da doença. Agora, começamos a preparação para o verão, período de maior incidência. É necessário eliminar o mosquito e contamos com o auxílio da população.
Situação nos municípios
Porto Alegre é a cidade com mais notificações. Das mais de 53 mil, a Capital confirmou cerca de 12 mil. Na sequência, estão oito municípios da Região Metropolitana:
- Porto Alegre: 12,1 mil
- Viamão: 6,5 mil
- Alvorada: 4,7 mil
- Novo Hamburgo: 3,2 mil
- Cachoeira do Sul: 3 mil
- Sapucaia do Sul: 2,1 mil
- Gravataí: 967
- Cachoeirinha: 896
- Canoas: 625
- Salto do Jacuí: 465
Cenário nacional
O cenário epidemiológico da dengue no Brasil apresentou mudanças. Conforme o Ministério da Saúde, em 2025, já é possível identificar redução de 70% no número de casos e óbitos.
No entanto, o país contabiliza mais de 1,6 milhão de casos prováveis. Em relação às mortes, são 1,6 mil. O Estado de São Paulo concentra a maioria dos óbitos (64,5%).
Diante da situação, o governo federal anunciou reforço no atendimento aos pacientes e destacou a expectativa para o uso da vacina produzida pelo Instituto Butantan, que deve estar disponível a partir do ano que vem. Atualmente, a imunização contra a dengue ocorre com insumo japonês, em crianças e adolescentes de 10 a 14 anos.
Dia D de combate à dengue
Dia 8 de novembro será realizado o dia D de combate à doença em todo o Brasil. A campanha, que tem como lema "Contra o mosquito, todos do mesmo lado", mobiliza profissionais de saúde e a população para eliminar criadouros do mosquito e conscientizar sobre a responsabilidade coletiva.
No Rio Grande do Sul, de acordo com a SES, os municípios devem realizar ações e mutirões de limpeza. O objetivo é aproveitar o período de menor incidência da dengue para realizar o combate.