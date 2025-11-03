RS está entre os cinco Estados com mais casos prováveis de dengue no Brasil

Porto Alegre é a cidade com mais notificações no RS. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O Rio Grande do Sul ocupa a quinta posição no ranking nacional de casos de dengue. O dado foi divulgado pelo Ministério da Saúde nesta segunda-feira (3).

São 84.767 casos prováveis de dengue. O número inclui confirmações, investigações e casos com exames inconclusivos. O Estado fica atrás de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Goiás.

De acordo com o painel de monitoramento da Secretaria Estadual da Saúde (SES), 41.895 notificações foram confirmadas e 51 pessoas morreram em razão da doença neste ano. Ainda há outros 1.389 casos em investigação.

Conforme o diretor adjunto do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), Marcelo Vallandro, atualmente, o Estado vive um momento de menor incidência da doença, mas o cenário continua sendo de alerta:

— Chama atenção que o RS registrou casos de dengue mesmo no período de frio, isso aponta uma mudança no cenário da doença. Agora, começamos a preparação para o verão, período de maior incidência. É necessário eliminar o mosquito e contamos com o auxílio da população.

Situação nos municípios

Porto Alegre é a cidade com mais notificações. Das mais de 53 mil, a Capital confirmou cerca de 12 mil. Na sequência, estão oito municípios da Região Metropolitana:

Porto Alegre: 12,1 mil

12,1 mil Viamão: 6,5 mil

6,5 mil Alvorada: 4,7 mil

4,7 mil Novo Hamburgo: 3,2 mil

3,2 mil Cachoeira do Sul: 3 mil

3 mil Sapucaia do Sul: 2,1 mil

2,1 mil Gravataí: 967

967 Cachoeirinha: 896

896 Canoas: 625

625 Salto do Jacuí: 465

Cenário nacional

O cenário epidemiológico da dengue no Brasil apresentou mudanças. Conforme o Ministério da Saúde, em 2025, já é possível identificar redução de 70% no número de casos e óbitos.

No entanto, o país contabiliza mais de 1,6 milhão de casos prováveis. Em relação às mortes, são 1,6 mil. O Estado de São Paulo concentra a maioria dos óbitos (64,5%).

Diante da situação, o governo federal anunciou reforço no atendimento aos pacientes e destacou a expectativa para o uso da vacina produzida pelo Instituto Butantan, que deve estar disponível a partir do ano que vem. Atualmente, a imunização contra a dengue ocorre com insumo japonês, em crianças e adolescentes de 10 a 14 anos.

Dia D de combate à dengue

Dia 8 de novembro será realizado o dia D de combate à doença em todo o Brasil. A campanha, que tem como lema "Contra o mosquito, todos do mesmo lado", mobiliza profissionais de saúde e a população para eliminar criadouros do mosquito e conscientizar sobre a responsabilidade coletiva.