Porto Alegre terá mutirão para atualizar cadastro de usuários do SUS neste sábado 

Para participar, é preciso comparecer à unidade de saúde de referência com documento de identificação com foto e comprovante de endereço atualizado

Lisielle Zanchettin

