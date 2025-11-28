Porto Alegre terá mutirão para atualizar cadastro de usuários do SUS neste sábado 

As 132 UBSs irão funcionar das 9h às 18h para o serviço. Jefferson Botega / Agencia RBS

Um mutirão para recadastramento em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) será realizado neste sábado (29), em Porto Alegre. O objetivo é atualizar as informações cadastrais dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

Os 132 postos estarão abertos das 9h às 18h para as atualizações. Para participar, é necessário comparecer à unidade de saúde de referência com documento de identificação com foto e comprovante de endereço atualizado.

Durante o mutirão, será feito cadastro completo dos moradores, com dados pessoais, endereço, composição familiar, condições de moradia e trabalho.

Conforme a Secretaria de Saúde da Capital, as informações são fundamentais para o planejamento de ações, organização do atendimento e ampliação de políticas públicas.