Mulheres vítimas de violência doméstica terão acesso a cirurgias reparadoras no RS; entenda como vai funcionar

Projeto voluntário será realizado em parceria do Ministério Público Estadual e do Hospital Moinhos de Vento 

Lisielle Zanchettin

