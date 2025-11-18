Mulheres vítimas de violência doméstica terão acesso a cirurgias reparadoras no RS; entenda como vai funcionar

Procurador-geral de Justiça do Rio Grande do Sul, Alexandre Saltz, assinou termo de cooperação nesta terça. Lisielle Zanchettin / Agência RBS

Um importante projeto para apoio às mulheres vítimas de violência começa a ser realizado no Rio Grande do Sul. A parceria entre o Ministério Público e o Hospital Moinhos de Vento irá ofertar, de forma gratuita, cirurgias reparadoras para vítimas de crimes que tenham resultado em deformidades corporais.

O termo de cooperação entre as duas partes foi assinado nesta terça-feira (18) na sede do hospital. O projeto intitulado "Reparador" busca restaurar não apenas a integridade física, mas também devolver a dignidade, autoestima, e qualidade de vida às vítimas.

Inicialmente, serão atendidas vítimas de Porto Alegre e da Região Metropolitana. Os atendimentos e encaminhamentos dos casos serão de responsabilidade do Núcleo de Promoção dos Direitos das Vítimas do Ministério Público.

Conforme o procurador-geral de Justiça do Rio Grande do Sul, Alexandre Saltz, o objetivo é atender quem está mais distante do Sistema Único de Saúde (SUS):

— É um passo importante que vai fazer a diferença na vida de muitas mulheres. O Ministério Público é uma instituição para ajudar pessoas e esse é o objetivo do projeto. O encaminhamento acontecerá a partir de um diagnóstico feito no processo, buscando vítimas que estão mais longe do atendimento pelo SUS.

Como acessar o serviço

De acordo com a coordenadora do Centro de Apoio Operacional Criminal e de Acolhimento às Vítimas (CAOCRIM), promotora de Justiça Alessandra Moura Bastian da Cunha, as mulheres devem buscar as centrais de vítimas do Ministério Público. Será realizado o acolhimento, orientação sobre documentos e também o encaminhamento do caso ao hospital:

— Teremos encaminhamentos feitos pela percepção dos promotores dos casos e busca espontânea por parte das vítimas. É um projeto novo e, por isso, é importante avaliarmos caso a caso. Estamos deixando nossas portas abertas para as vítimas — disse a promotora.

No Hospital Moinhos de Vento, as mulheres passarão por consultas, exames, cirurgias e acompanhamento pós-cirúrgico. Os procedimentos serão realizados, de forma voluntária, por especialistas na área de reconstrução do hospital.

Segundo a superintendente de estratégia e mercado do Hospital Moinhos de Vento, Melina Schuch, cinco mulheres já passaram pela avaliação médica e irão iniciar os procedimentos cirúrgicos nos próximos dias:

— Com a assinatura da cooperação com o Ministério Público iremos iniciar os procedimentos. É um trabalho voluntário que vai ajudar na autoestima e na retomada da vida dessas mulheres — afirmou Melina.