Morre o médico Roberto Martins, referência no Vale do Taquari

Dr. Roberto Martins, referência em clínica geral, atuou por décadas no Vale do Taquari. Roberto Martins / Facebook / Reprodução

Roberto Martins faleceu em 18 de outubro, aos 74 anos. Ele era referência em clínica geral em diversos municípios do Vale do Taquari.

Natural de Marechal Cândido Rondon, no Paraná, Martins construiu sua trajetória médica no Rio Grande do Sul. Atuou em cidades como Lajeado, Encantado, Arroio do Meio, Cruzeiro do Sul e Relvado, com destaque para o trabalho no Hospital São Gabriel Arcanjo e na Unimed Vales do Taquari e Rio Pardo (Unimed VTRP), onde dedicou-se por 25 anos.

O velório e a cerimônia de despedida de Martins ocorreram em 19 de outubro, no Memorial Jardim da Montanha, em Lajeado.

Reconhecimento

Em nota, o Hospital São Gabriel Arcanjo destacou a importância de sua contribuição. "Durante muitos anos, o Dr. Roberto dedicou seu trabalho, profissionalismo e cuidado ao Hospital São Gabriel Arcanjo, contribuindo de forma significativa para o atendimento e a saúde da nossa comunidade", afirma o texto.

A Unimed VTRP, por sua vez, também manifestou pesar. "Foram mais de duas décadas de trabalho médico pautado pelo respeito, pela ética e pela dedicação genuína ao bem-estar das pessoas. Sua atuação fez a diferença na vida de inúmeras famílias e continuará sendo lembrada com carinho", afirmou a instituição.