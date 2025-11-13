Saúde

Obituário
Notícia

Morre o médico cardiologista Mário Peñaloza, o "Penha", aos 77 anos

Boliviano naturalizado brasileiro, o médico radicado em Porto Alegre foi referência na cardiologia gaúcha e formador de gerações de profissionais da saúde

Zero Hora

