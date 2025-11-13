Morre o médico cardiologista Mário Peñaloza, o "Penha", aos 77 anos

Mário Félix Luna Peñaloza, natural de La Paz, na Bolívia, mudou-se para Porto Alegre em 1977, onde construiu sua carreira na área da Cardiologia. Gustavo Garcia Luna / Arquivo Pessoal

Mário Félix Luna Peñaloza faleceu em 31 de outubro, aos 77 anos. Ele estava internado no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, e morreu em decorrência de complicações causadas por uma fibrose pulmonar, resultante de uma infecção por Covid-19 contraída em maio de 2020.

Natural de La Paz, na Bolívia, ele nasceu em 1948. Na infância, costumava passar períodos na fazenda dos avós, junto dos irmãos Tuly e Jaime, na cidade de Sica Sica, no oeste do país. Gostava de jogar bolita, andar de carrinho de rolimã e jogar futebol.

Formou-se em Medicina pela Universidad Mayor de San Andrés, em La Paz. Em 1977, mudou-se para o Brasil para realizar a residência médica no Instituto de Cardiologia da Fundação Universitária de Cardiologia (ICFUC), onde se especializou na área.

“Penha”, como ficou carinhosamente conhecido no Brasil, integrou o corpo clínico do Grupo Hospitalar Conceição (GHC) e do Instituto de Cardiologia, onde chegou a chefiar o setor de emergência por vários anos.

Para a família, Penha será lembrado como um exemplo de dedicação e profissionalismo, especialmente por sua contribuição na formação de novas gerações de médicos e pelo impacto profundo que deixou nas turmas de residentes que tiveram o privilégio de tê-lo como mestre. Era um homem de personalidade intensa, ética e determinada, ao mesmo tempo amoroso e incansável em seus propósitos.

Entre seus passatempos preferidos, participava das Confrarias do Grêmio Náutico União, do Cordeiro e da Associação dos Médicos do Hospital Conceição (AMEHC), onde também gostava de cozinhar e compartilhar momentos de amizade. Torcedor fervoroso do Internacional, Penha encontrava nos jogos do clube um de seus maiores prazeres, assistindo às partidas sempre cercado pelo afeto de familiares e amigos.

Era um homem de energia inesgotável, cuja vitalidade contagiava todos ao redor. “¡Bamo, bamo, marque uno, marque uno!”, repetia com entusiasmo, convidando amigos, colegas e residentes para jogar futebol, hábito que manteve com alegria ao longo da vida. Participava ativamente dos grupos de amigos do Futebol Mercenários, Corujão e Liberais, onde jogou até os 72 anos de idade.

O médico cardiologista deixa a esposa Maria Isabel; os filhos Felipe e Gustavo; os netos Miguel, Alice e Vicente; e os irmãos Tuly e Jaime.

Homenagens

Em nota divulgada nas redes sociais, o Instituto de Cardiologia manifestou profundo pesar pelo falecimento do médico, ressaltando que “seu legado permanecerá vivo em cada profissional que teve o privilégio de aprender com ele e em cada vida que ajudou a salvar”. A instituição também expressou gratidão “por tudo o que representou para o Instituto e para a medicina gaúcha”.

A Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio Grande do Sul (Socergs), por sua vez, destacou em nota que Penha “foi uma figura marcante na história da instituição, reconhecido pela atuação exemplar na Cardiologia e na Medicina Intensiva”.

*Produção: Juliano Lannes