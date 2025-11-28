Ministério da Saúde investe R$ 3,4 milhões em equipamentos para hemoterapia em Passo Fundo, Pelotas e Porto Alegre

Segundo Alexandre Padilha, a iniciativa fortalece a soberania nacional na produção de medicamentos. Rafael Nascimento/Ministério da Saúde / Divulgação

O Ministério da Saúde anunciou, nesta sexta-feira (28), a entrega de 604 equipamentos de alta tecnologia para serviços de hemoterapia em todo o país. No Rio Grande do Sul, o investimento foi de R$ 3,4 milhões, com 20 novos equipamentos. Três municípios serão beneficiados com os novos serviços: Passo Fundo, Pelotas e Porto Alegre.

O investimento, de R$ 116 milhões via Novo PAC Saúde, beneficiará 125 unidades em 22 estados. A medida deve aumentar em 30% o aproveitamento do plasma, reduzindo a dependência de importações e gerando economia estimada em R$ 260 milhões por ano no país.

Entre os aparelhos estão blast-freezers, ultrafreezers e freezers, que permitem congelamento rápido e armazenamento com padrão industrial. A tecnologia vai ampliar a capacidade de processamento de plasma, essencial para a produção de hemoderivados como imunoglobulinas, utilizadas no tratamento de diversas doenças.

Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a iniciativa garante maior segurança para pacientes que dependem desses insumos.

A expectativa é que os equipamentos estejam instalados até o primeiro trimestre de 2026, permitindo que a fábrica da Hemobrás opere em plena capacidade, com processamento de até 500 mil litros de plasma por ano.