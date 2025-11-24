Saúde

Médico é suspeito de atuar sem registro profissional em UPA de Canoas

O profissional atua na sala vermelha da UPA Rio Branco. Conforme a denúncia, ele não possui registro junto ao Conselho Regional de Medicina 

Kathlyn Moreira

Lisielle Zanchettin

