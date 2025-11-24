Médico é suspeito de atuar sem registro profissional em UPA de Canoas

Um médico é suspeito de atuar sem registro profissional e atender pacientes na UPA Rio Branco, em Canoas. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers) questionou a prefeitura do município após receber uma denúncia de que o funcionário estaria exercendo a profissão ilegalmente por não ter o nome no Conselho Regional de Medicina (Cremers).

Conforme o Simers, o alvo da suspeita é um médico da sala vermelha, sendo responsável por atender casos de extrema urgência, como parada cardiorrespiratória, politraumatizados graves e insuficiência respiratória aguda. Ele também é suspeito de utilizar carimbo, login e senha em nome de outros profissionais de saúde.

O sindicato ainda afirma que esteve no local no final da tarde de domingo (23), mas foi comunicado que o profissional havia deixado o pronto-atendimento:

— Nós fizemos uma vistoria na unidade e o que nos surpreendeu foi que o indivíduo abandonou o plantão antes do final do mesmo, supostamente por estar cansado — afirma o presidente do Simers, Dr. Marcelo Matias.

O sindicato acionou a prefeitura e o Instituto Maria Schmitt (Imas), que assumiu a gestão das UPAS em outubro, para que apresentem as escalas e a comprovação da regularidade dos médicos contratados e os registros profissionais.

— A informação que eu tenho é de que é alguém que fez medicina na Bolívia e não fez, ou não passou, ou passou e não tem ainda registro definitivo (...), portanto, é uma pessoa que tecnicamente não é médico no Brasil — observa Matias, ao se referir à prova do revalida, que permite o exercício da medicina por estrangeiros no Brasil.

O Simers ainda diz que comunicará a Polícia Civil e Ministério Público sobre o caso, e pedirá ao Cremers a apuração dos fatos.

O Instituto Maria Schmitt (IMAS), responsável pelas UPAS, contrata outra empresa para prestação dos serviços médicos. O Instituto determinou o afastamento preventivo do profissional e notificou a empresa responsável pela escala para apresentar, em 48 horas, a documentação atualizada de todos os trabalhadores.

Ainda segundo o instituto, o profissional possui diploma revalidado no Brasil, conforme a legislação. No entanto, ainda não há informações se o médico está registrado junto ao Conselho de Medicina do Rio Grande do Sul.