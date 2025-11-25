Saúde

Transição
Notícia

Hospital Vila Nova assumirá gestão das UPAs de Gravataí

Troca ocorre após a Santa Casa decidir encerrar o contrato com o município. A nova administradora assume o serviço em 1º de dezembro 

Lisielle Zanchettin

