Hospital Vila Nova assumirá gestão das UPAs de Gravataí

UPA Abílio Alves dos Santos, fica na parada 74. Gabriel Muniz / Prefeitura de Gravataí / Divulgação

Foi definida a nova gestora das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Gravataí, na Região Metropolitana. A Associação Hospitalar Vila Nova vai assumir as unidades, a partir de 1º de dezembro.

A troca ocorre após a Santa Casa de Porto Alegre decidir encerrar o contrato com o município, após quase quatro anos de administração das unidades. A instituição segue responsável pelo Hospital Dom João Becker.

O contrato emergencial foi publicado no dia 19 de novembro e terá duração de doze meses. O serviço será ofertado com custo de R$ 40 milhões.

Com isso, o Hospital Vila Nova será responsável pela gestão dos profissionais, fornecimento de materiais, manutenção das instalações, fornecimento de nutrição e serviços complementares, como contas de energia elétrica, água e internet.