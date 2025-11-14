Saúde

Hospital de Porto Alegre integra pesquisa internacional que busca a cura do HIV

Grupo Hospitalar Conceição foi selecionado para estudo estadunidense. São necessários voluntários infectados há mais de um ano e com confirmação recente para o vírus

Lisielle Zanchettin

