Fila do SUS no RS segue sem redução nove meses após medidas anunciadas pelo poder público

Nove meses depois de o governo do Estado e o Ministério da Saúde anunciarem medidas para reduzir as filas de espera por médicos especialistas no Sistema Único de Saúde (SUS), a situação pouco mudou no Rio Grande do Sul.

Quase 670 mil pessoas ainda aguardam por uma consulta, segundo dados obtidos via Lei de Acesso à Informação. Em alguns casos, a espera chega a sete anos.

Os números mostram que, mesmo com programas lançados pelas três esferas de governo (municipal, estadual e federal), o tamanho da fila praticamente não diminuiu desde dezembro do ano passado, quando a reportagem começou a acompanhar o problema.

Entre as especialidades mais procuradas estão oftalmologia (153.988 pedidos), ortopedia (80.363), reabilitação (43.040), cirurgia geral (38.701) e otorrinolaringologia (32.381).

Em Alvorada, o aposentado Juarez Antônio Machioli espera desde 2021 por uma consulta com especialista em ouvidos.

— Se eu não tomar uma providência, posso ficar surdo. Espero que me chamem antes que seja tarde — diz.

O levantamento obtido pela reportagem mostra que a fila total soma 667.892 pedidos de consulta.

Em dezembro, a vida do aposentado Claudino Moraes Munhoz será marcada por um aniversário: ele aguarda há sete anos por um especialista em tratamento bariátrico pelo SUS.

— Está exatamente como da primeira vez que nós conversamos. Nenhum exame, nenhuma consulta, nada foi solicitado — lamenta.

Acompanhada em tempo real pela reportagem, a situação dele foi mostrada pela RBS TV em fevereiro e junho. E piorou.

— Eu não consigo ficar muito tempo de pé, não consigo caminhar. Tenho dificuldade até para fazer as coisas básicas dentro de casa — conta Claudino.

Segundo o governo do Estado, o tempo médio de espera por uma cirurgia bariátrica é de 832 dias, cerca de dois anos e três meses. Outro exemplo é o tratamento para transtorno do espectro autista (TEA), que registra uma média de 868 dias de espera.

A dona de casa Priscila Amaral Capitão, mãe de duas crianças diagnosticadas com TEA, aguarda há quase dois anos o início do acompanhamento especializado para os filhos.

— O Bernardo tem atraso na fala e apraxia, tem dificuldade até de escrever o próprio nome. A Manuela tem rigidez, o que atrapalha muito o dia a dia. Meus filhos poderiam estar voando, mas a gente só espera — desabafa.

Segundo o levantamento, o tempo médio de espera por um urologista é de 441 dias. Em Passo Fundo, um paciente, que prefere não se identificar, aguarda desde fevereiro de 2024 por atendimento para tratar problemas de próstata.

— Eu fiz a biópsia há quase dois anos e até hoje não consegui mostrar o exame a um médico. A gente fica nessa angústia, sem saber o que pode estar acontecendo — relata.

Depois de investigações e condenações que atingiram gestões anteriores, e de uma denúncia revelada pela reportagem em dezembro sobre o descumprimento do índice mínimo de investimento em saúde, o Ministério Público firmou um acordo com o governo do Estado para que o Rio Grande do Sul aplique 12% da receita em saúde até 2030, de forma escalonada.

O Conselho Estadual de Saúde, no entanto, contesta o acordo. Em moção aprovada em agosto, o colegiado defende que o percentual seja aplicado imediatamente, e não de forma gradual. O colegiado também critica uma cláusula que permite reavaliar os repasses em caso de dificuldades financeiras do estado.

“Pedimos (providências) para o Conselho Nacional de Saúde e Ministério da Saúde e para o Ministério Público Federal. E já veio a resposta para o Conselho Estadual dizendo que a Comissão de Saúde do Ministério Público Federal não se sente competente para julgar esse termo de autocomposição. Então, nós estamos avaliando agora qual instância nós vamos procurar”, explica.

O Ministério Público Estadual não quis comentar as críticas do conselho. Em nota, a Secretaria Estadual da Saúde também não se manifestou sobre a moção de repúdio, mas disse que assegura que o “SUS Gaúcho” já contabiliza 30 mil consultas médicas extras realizadas e agendadas, por meio de um aporte de R$ 1,025 bilhão entre 2025 e 2026.

Já o Ministério da Saúde declarou que a “gestão das filas de espera do SUS cabe aos estados e municípios, responsáveis diretos pela oferta e regulação dos serviços de saúde” e que, em apoio, criou o programa "Agora Tem Especialistas", que, com um conjunto de ações, objetiva aumentar a capacidade de atendimento do SUS para reduzir o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias”.

Nota do Ministério da Saúde

"O Ministério da Saúde reforça que a gestão das filas de espera do SUS cabe aos estados e municípios, responsáveis diretos pela oferta e regulação dos serviços de saúde. Em apoio aos estados e municípios, o governo federal criou o programa Agora Tem Especialistas, que, com um conjunto de ações, objetiva aumentar a capacidade de atendimento do SUS para reduzir o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias.

Entre as medidas em andamento, estão a realização de mutirões em todo país: em apenas um único dia, os três hospitais universitários federais do RS (HU-UFPel, HUSM e HU-Furg) realizaram mais de 2,3 mil atendimentos, no total, nos mutirões de julho e setembro; e a ampliação do atendimento para horários ociosos - o Grupo Hospitalar Conceição (GHC) ampliou a oferta de serviços para o terceiro turno, realizando, de junho a outubro de 2025, 541 mil exames, 5,1 mil cirurgias e 1,8 mil consultas."

Nota do Governo do RS

"O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), já contabiliza 30 mil consultas médicas extras realizadas e agendadas pelo SUS Gaúcho, programa estratégico que irá garantir um investimento extra na saúde do RS de R$ 1,025 bilhão entre 2025 e 2026. Lançado em setembro deste ano, o programa tem como prioridade reduzir, até o final do ano, pelo menos 70% das maiores filas de espera por primeiras consultas nas especialidades de ortopedia de joelho e oftalmologia geral adulto, seguindo então para as demais especialidades.