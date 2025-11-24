Falta de ar, desmaios e cansaço: doença no pulmão afeta mais mulheres e tem impactos na qualidade de vida

A venezuelana Ana Zabaleta, 58 anos, perdeu a filha para a HAP e também enfrenta a doença. Hoje, recebe tratamento no Brasil. Jeff Botega / Agencia RBS

Em 2016, a venezuelana Ana Maria Zabaleta, 58 anos, enfrentou a dor mais devastadora para uma mãe: a morte da filha, Yohana, aos 27 anos. As duas conviviam com a mesma condição rara e complexa: a hipertensão arterial pulmonar (HAP). Foi um desfecho marcado por profunda tristeza, relembra a mãe. Quando o quadro se agravou, Yohana passava mais tempo no hospital do que em casa.

A filha recebeu o diagnóstico aos 15 anos. Entretanto, a constante escassez de medicamentos no sistema público venezuelano prejudicou seu quadro. Ela frequentemente enfrentava crises.

— É uma doença muito trágica. Não sei como explicar. É algo terrível. Um médico uma vez falou para mim: "Ana, esta enfermidade é como um câncer. Pouco a pouco, vai apagando a pessoa". E eu acho que sim, porque é muito forte — afirma.

Em 2023, Ana se mudou para o Brasil. Diagnosticada há 15 anos, ela também não conseguia o tratamento adequado no país de origem por falta de acesso a exames. Há seis meses, porém, sua perspectiva mudou, ao integrar um estudo na Santa Casa de Porto Alegre.

— Estou muito bem. Muitíssimo melhor. Ainda mais que antes eu não podia me banhar, me abaixar para lavar os pés. Agora posso — recorda.

O Rio Grande do Sul conta com centros de referência em hipertensão pulmonar. A Santa Casa participa de estudos clínicos para o desenvolvimento de novas drogas, prolongando a sobrevida dos pacientes que chegam de todo o Brasil. Já o Hospital de Clínicas de Porto Alegre é um dos poucos no país a oferecer cirurgia de alta complexidade para um dos grupos da doença.

Ana tem esperança de trazer para o Brasil a outra filha, que também tem o diagnóstico de HAP e que mora na Colômbia, onde está sem tratamento.

Compreendendo a hipertensão pulmonar

Novembro é o mês mundial de conscientização da hipertensão pulmonar (HP). A doença, caracterizada pelo aumento da pressão no pulmão, é dividida em cinco grupos:

Grupo 1: HAP

Grupo 2: HP associada a doenças cardíacas esquerdas

Grupo 3: HP associada a distúrbios pulmonares e/ou hipoxemia

Grupo 4: HP por obstruções da artéria pulmonar, como a crônica tromboembólica

Grupo 5: HP por mecanismos multifatoriais ou desconhecidos.

Somente os grupos 1 e 4 contam com tratamentos específicos — nos outros casos, é necessário tratar a doença de base. Em todos os grupos, o primeiro exame, em caso de suspeita, é o ecocardiograma. Porém, o diagnóstico padrão-ouro para a confirmação é o cateterismo, que utiliza um cateter com sensor de pressão — e exige realização em centros de referência.

Hipertensão arterial pulmonar

A condição pode acometer pessoas de qualquer idade e muitos pacientes são crianças, diz Gisela Meyer, da Santa Casa. Jeff Botega / Agencia RBS

A HAP é uma das formas mais graves de hipertensão pulmonar. A doença ganhou destaque, recentemente, ao ser retratada na novela Três Graças.

O quadro resulta de um estímulo inflamatório, ainda não totalmente conhecido, que provoca o crescimento das camadas internas das artérias do pulmão, resultando no estreitamento e inchaço dos vasos do pulmão que ligam o coração ao órgão.

Com isso, o coração tem dificuldade em enviar o sangue para o pulmão. Isso dificulta a circulação sanguínea no pulmão e eleva a pressão nos vasos a níveis até 10 vezes maiores do que o normal — que são de cinco a 10 vezes menores do que a pressão sistêmica.

Consequentemente, a captação de oxigênio é prejudicada, explica Gisela Meyer, cardiologista e coordenadora do Centro de Hipertensão Arterial da Santa Casa há duas décadas. Com o tempo, devido ao esforço, o coração enfraquece, e os pacientes passam a ter insuficiência cardíaca, que pode levar à falência do órgão. Por esse motivo, o paciente deve ser acompanhado por uma equipe multidisciplinar — que, na Santa Casa, inclui assistência social.

A HAP pode ser idiopática (sem uma causa ou doença específica identificada) ou estar associada a outras doenças. Por esse motivo, para confirmar o diagnóstico, é necessário excluir causas secundárias, como doenças do coração esquerdo, embolia pulmonar crônica, doença crônica do fígado, cardiopatias congênitas, entre outras. Há também as formas hereditária e induzida por medicamentos, como anorexígenos.

A doença é de duas a quatro vezes mais frequente em mulheres, tendo maior incidência em idade fértil e durante a criação dos filhos, além de gerar riscos na gravidez. Assim, a forma idiopática afeta principalmente mulheres jovens, geralmente entre 20 e 40 anos.

No entanto, a condição pode acometer pessoas de qualquer idade. Muitos pacientes são crianças, que costumam descobrir a doença ao desmaiar na escola, segundo Gisela, da Santa Casa.

Sintomas

Os sintomas mais comuns são falta de ar e fadiga progressivos, inicialmente quando há esforço físico e, nos casos mais graves, em repouso. Os pacientes enfrentam dificuldade mesmo em tarefas básicas, como caminhar e subir escadas. Também há episódios de desmaio.

Em muitos casos, porém, os sintomas são inespecíficos, como tosse e dor torácica. Por esse motivo, muitos recebem diagnósticos equivocados, como asma e ansiedade, e enfrentam grande dificuldade até o diagnóstico correto, que costuma ser tardio. A maioria só é diagnosticada em estágios mais avançados da doença, pois casos leves quase não apresentam sintomas.

— Limita muito a qualidade de vida — afirma Marcelo Gazzana, coordenador do Ambulatório de Circulação Pulmonar do Serviço de Pneumologia do HCPA.

A condição pode levar à morte em até 2,8 anos se não tratada. Sem cura, o objetivo do tratamento é o controle e a diminuição do risco, geralmente com terapia combinada de medicamentos.

O acesso, no entanto, é difícil, pois o tratamento deve ser feito em centros de referência qualificados — e em tempo hábil. Conforme Gazzana, do HCPA, a doença ainda é bastante subdiagnosticada, e os pacientes têm dificuldade de ser encaminhados para os centros.

O impacto na vida das mulheres

Estudos mostram que, além dos aspectos físicos, a doença gera impactos emocionais e sociais. Em uma pesquisa conduzida pela farmacêutica MSD, as pacientes relataram forte impacto negativo na maternidade e na saúde mental. Além disso, 80% das mulheres apontaram depressão como um dos principais desafios no tratamento.

— O impacto na vida da gente é devastador — ressalta a professora aposentada Rosemary Gonçalves. — A minha filha tinha três anos na época, e eu não conseguia fazer nada, nada. Não conseguia ir à escola, pegar no colo. Tudo precisa de alguém, precisa de um suporte muito grande. Para quem não tem, é bem complicado. Você não consegue estender uma cama, pentear o cabelo, fazer comida, pegar um ônibus, trabalhar.

Rosemary desafia as estatísticas da doença. Aos 58, é uma das pacientes mais antigas do Brasil. A moradora de Porto Alegre foi diagnosticada com asma e, durante muito tempo, recebeu tratamento para a doença errada. Seu quadro chegou a ser confundido com depressão antes do diagnóstico correto, de HAP, aos 29.

À época, ainda não havia tratamento. Com acompanhamento de Gisela, Rosemary foi experimentando os medicamentos à medida que eram disponibilizados:

— Eu tomava um remédio para pressão alta sistêmica. Tinha que dividir o comprimido em quatro, porque a pressão baixava, e baixava a do pulmão, só que a sistêmica ficava em oito por quatro. E aí eu desmaiava muitas vezes por dia. Fiquei muito mal, fiquei na UTI por dois meses. Depois, eu fiquei mais uns dois anos de cadeira de rodas, com oxigênio 24 horas.

Rosemary Gonçalves é uma das pacientes mais antigas do Brasil. Ela já está na quinta medicação e observa uma melhora significativa no último ano. Jeff Botega / Agencia RBS

Com a evolução dos remédios, Rosemary foi, aos poucos, melhorando: começou a andar e passou a utilizar oxigênio somente para dormir. Hoje, já está na quinta medicação, e observa uma melhora significativa no último ano. A dona de casa fica feliz por ter feito parte do processo e comemora as possibilidades atuais de tratamento.

A doença tem altos e baixos. Para Rosemary, o maior problema é a falta de remédios, mesmo com alguns já disponibilizados no Sistema Único de Saúde (SUS). Somente participantes de estudos têm os medicamentos sempre garantidos. Ela defende a necessidade de compromisso do poder público, pois, sem os remédios, a autonomia fica comprometida. Atualmente enfrentando a falta de um, Rosemary já precisa de oxigênio para tomar banho.

Procurados pela reportagem, o Ministério da Saúde afirma que os repasses de medicamentos estão em dia e a Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul (SES) diz que não verificou anormalidade na distribuição e que eventuais ocorrências, caso existam, podem ser pontuais (leia os posicionamentos completos ao final).

Um desejo: brincar

Para os pequenos, a situação pode ser ainda mais devastadora, pois dificulta o convívio social com outras crianças e atividades fundamentais para o desenvolvimento, como o brincar.

— Temos uma paciente que não queria mais ir para a escola. No final das contas, a gente descobriu que ela não queria ir porque ela não tem força para carregar o livro, e a família é tão humilde que não tinha como comprar uma mochila. Conseguimos uma mochila de rodinhas para ela poder ir para a escola. Ela vai a pé, e levar e trazer os livros era difícil. E ninguém se dá conta, às vezes, de que são tarefas simples do cotidiano que uma criança faria, mas que para eles são árduas demais — conta Gisela.

Novas esperanças

Novas drogas com mecanismos de ação — como o sotatercept, injeção que chegou ao Brasil neste ano — são consideradas divisores de água, capazes de mudar o curso da doença, diminuindo o risco e melhorando a qualidade de vida dos pacientes. No entanto, por ainda não estar disponível no SUS, os pacientes recorrem à judicialização. Outra droga inalatória, seralutinibe, está sendo testada e tem se mostrado promissora.

O transplante pulmonar — que precisa ser bilateral — é a última alternativa, pois se trata de cirurgia tecnicamente difícil. Além disso, o paciente geralmente não dispõe do tempo de espera da fila, e a sobrevida pós-transplante é limitada a cerca de 15 anos, motivo pelo qual é priorizada a terapia medicamentosa.

— Vão surgindo drogas novas no meio do caminho e, com isso, cada vez vai melhorando mais. Com as novas terapias, muitos pacientes deixaram de ser indicados para transplante, porque melhoraram muito — relata Gisela.

Cirurgia realizada na Capital proporciona benefício

O Hospital de Clínicas conta com um programa especializado na Hipertensão Pulmonar Tromboembólica Crônica (HPTEC), classificada no grupo 4. A condição ocorre quando um coágulo no pulmão não se dissolve completamente, mesmo após tratamento com anticoagulantes, transformando-se em uma cicatriz dura que estreita a artéria pulmonar.

O principal tratamento é uma cirurgia complexa que consiste em cortar a artéria por dentro para remover a "árvore" de coágulo.

— É uma cirurgia longa, que tem riscos, mas que traz um enorme benefício. Os resultados têm sido muito bons — avalia Gazzana, do HCPA.

O hospital reiniciou o procedimento em 2023, sendo um dos únicos centros que realizam a operação no Brasil pelo SUS. Até o momento, já foram operados 33 pacientes, com 90% dos casos no sistema público. O hospital também faz a angioplastia, durante o cateterismo, outra opção de tratamento.

Em meio à dificuldade, gratidão

A condição trouxe novos horizontes para Lauren Silveira, 27, fazendo com que os problemas anteriores pareçam insignificantes. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Em meio às agruras da condição, as pacientes buscam manter o máximo de normalidade possível. Lauren Silveira, 27 anos, recebeu o diagnóstico de HAP no início de 2024, após episódios de desmaio e dor. O cansaço excessivo também sempre esteve presente, recorda a analista de remuneração. Ela já havia enfrentado uma embolia pulmonar e descoberto uma doença autoimune poucos meses antes.

— E aquela coisa fica na cabeça: mas eu, tão nova, passando por isso? Mas por que eu? Mas do nada? E aí eu comecei a conhecer mais pessoas e histórias de gente muito mais nova que eu. E eu me senti acolhida, menos sofrida nessa situação — compartilha.

O pilates virou um pilar da reabilitação respiratória da moradora de Esteio e uma prática que passou a amar. A terapia também foi decisiva para enfrentar os diagnósticos, ajudando-a a lidar com a ansiedade e com a rotina de oito comprimidos por dia — algo que hoje encara com bom humor.

Hoje, mesmo com as limitações, considera sua vida ótima por conseguir manter sua autonomia. O trabalho híbrido facilita o ritmo, e ela aprendeu a respeitar seus limites.

— Eu tenho muito mais a agradecer do que reclamar, porque, graças a Deus, eu consigo manter a minha rotina. Eu sou muito grata, por tudo, pela rede de apoio, na fé na medicina.

O que diz o Ministério da Saúde:

O Ministério da Saúde realiza a compra direta do medicamento sildenafila 20 mg, cujo fornecimento ao Rio Grande do Sul está regular. A última entrega ocorreu no dia 13 de outubro, atendendo à demanda apresentada pelo estado. Já a bosentana é adquirida e distribuída pelas secretarias estaduais de saúde, por meio de repasse financeiro federal, que está em dia.

A Conitec não recebeu pedido de avaliação para o sotatercept. Para o riociguate, a Comissão emitiu parecer desfavorável à incorporação. A Conitec atua sempre que demandada e avalia evidências científicas, considerando aspectos como eficácia, efetividade e segurança. Os relatórios dos pareceres ficam disponíveis no site do Ministério da Saúde.

Para hipertensão arterial pulmonar, o SUS disponibiliza gratuitamente ambrisentana, bosentana, iloprosta, selexipague e sildenafila, conforme Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT).

O que diz a Secretaria da Saúde do RS