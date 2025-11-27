Colocar em prática direitos de pessoas com deficiência intelectual e aprimorar leis ainda é desafio, avalia instituto

Famílias de pessoas com deficiência intelectual também devem estar no foco de políticas, defende presidente do IcreSêr. inews77 / Adobe Stock

Dificuldades de acesso ao mercado de trabalho, à educação e à vida em comunidade estão entre os desafios enfrentados pelas pessoas com deficiência intelectual. Para discutir os direitos dessa população, o Instituto CrêSer (IcrêSer) promove o 1º Seminário IcreSêr nesta quinta-feira (27), das 8h30min às 17h30min, na Câmara Municipal de Porto Alegre (acesse a programação nas redes sociais).

Além de debater melhorias na legislação e apontar o que não é aplicado, o evento busca indicar possibilidades de inclusão, estímulo ao trabalho e ao ensino ao longo da vida.

— Queremos criar uma consciência nas pessoas, principalmente nos representantes do poder público, sobre a necessidade de se observar pelo menos as leis que existem, sem falar de tantos pontos precisam ir para a nossa legislação — diz o advogado Leopoldo de Menezes Moreira, presidente do IcrêSer.

O evento integra as comemorações dos 25 anos do instituto, que atende jovens e adultos com deficiência intelectual. A instituição oferece Educação de Jovens e Adultos (EJA) e oficinas de formação para o trabalho.

— Se não for atendido por uma instituição como a nossa, esse público é depositado em casa. Essa é a realidade na maior parte do país hoje — lamenta Moreira.

O IcrêSer acolhe cerca de 40 pessoas e há demanda para no mínimo o dobro, segundo ele. Mas não há capacidade devido à falta de recursos. Quase todos os colaboradores são voluntários.

— As ONGs se encarregam de exercer um papel que hoje o Estado não consegue entregar — diz o advogado.

Saúde, educação e trabalho

Moreira aponta que pessoas com deficiência intelectual enfrentam dois problemas: as leis não contemplam todas as suas necessidades e não são implementadas na prática.

O presidente do instituto cita, por exemplo, a dificuldade de cumprimento da Constituição Federal, que estabelece o direito à saúde, à educação e ao trabalho.

Moreira entende que a saúde está mais disponível para as pessoas com deficiência intelectual do que no passado, mas ainda há demanda por melhorias.

Sobre a educação, ele observa que, ao 21 anos, quando completam o ciclo do EJA, essas pessoas não têm outros programas de educação especial que garantam um aprendizado ao longo da vida.

Quanto ao acesso ao trabalho, prossegue Moreira, essas pessoas raramente são contratadas, mesmo com capacidades para certas atividades. O instituto, no entanto, está contribuindo para uma mudança nesse cenário: junto ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e à prefeitura de Porto Alegre, tem buscado conscientizar empresas.

Diferenças fundamentais

O presidente do IcrêSer avalia que o Estatuto da Pessoa com Deficiência trata o deficiente de forma geral, ignorando diferenças fundamentais entre o deficiente físico e o deficiente intelectual.

Para Moreira, o poder público falha em garantir acesso a educação, trabalho ao longo da vida e convivência familiar e comunitária. Essas três questões são focos do instituto. Uma das demandas é que os governos e os legisladores ouçam instituições que trabalham com esse público.

Deve haver, segundo Moreira, um olhar para a situação das famílias: no processo de atender o indivíduo, a família fica praticamente afastada, sem acesso a serviços de apoio para cuidar do familiar com deficiência.