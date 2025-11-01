Escuta ativa, acolhimento e auxílio no diagnóstico: conheça a atuação da Liga Feminina de Combate ao Câncer de Estância Velha

A presidente da regional de Estância Velha, Dora Frank, 72 anos. André Ávila / Agencia RBS

O que fazer e como lidar com um diagnóstico de câncer? Como ter acesso a medicações ou cadeiras de rodas? E quando é necessário abandonar o emprego devido à doença? Como as famílias conseguem apoio? São nessas e em outras situações em que a Liga Feminina de Combate ao Câncer pode fazer diferença.

Em Estância Velha, município de 47 mil habitantes do Vale do Sinos, o grupo se tornou a segunda casa para pacientes e voluntárias. A associação atua como facilitadora no acesso ao diagnóstico e é local de amparo. No Rio Grande do Sul são 87 regionais, todas orientadas e fiscalizadas pela Liga Feminina de Combate ao Câncer no Rio Grande do Sul – a chamada "Liga Mãe".

Com a responsabilidade de acolher quem chega até a sede de Estância Velha, a professora aposentada Hildegard Link, 67 anos, é voluntária há dois anos na associação. Antes, também foi paciente: em 2018 teve o diagnóstico de câncer de mama. Foi quando mais se sentiu perdida:

— Eu não queria participar e nem aparecer. Após insistência de uma amiga eu comecei a frequentar a Liga e me tornei voluntária. Fico na recepção, faço companhia para os pacientes, escuto e abraço a todos. Essa acolhida é muito importante. Quando eu vim pela primeira vez, eu me senti muito bem porque recebi isso.

Já curada, Hildegard faz acompanhamento semestral no Hospital de Taquara, referência em oncologia para a região. Aposentada há 12 anos, ser voluntária na Liga completou sua rotina.

— Eu não vejo a hora da segunda-feira chegar. A verdade é que eu amo pessoas. E aqui é minha forma de amar e ajudar — disse.

Enfrentando o diagnóstico de câncer de mama pela segunda vez, a servidora aposentada, Marilene Bauermann Silveira, 65 anos, é voluntária na Liga há 10 anos. Durante o período, só se afastou das atividades devido à recuperação da cirurgia para retirada do nódulo. Sua função é organizar e entregar medicações complementares aos tratamentos que doadas pela associação aos pacientes.

— É uma maneira que encontrei de dar retorno pelo que recebo de bom. Fui diagnosticada pela primeira vez em 2009. Até a outra incidência do câncer, em 2023, foram 14 anos de cura. Agora, eu sei que logo estarei comemorando novamente — contou Marilene.

Apoio para pacientes

Com atuação há 36 anos, a Liga Feminina de Estância Velha atende, atualmente, 116 pacientes – entre mulheres e homens. O serviço é realizado por 23 voluntárias.

Além de prestar apoio com doação de remédios, empréstimos de cadeiras de rodas e órteses, a associação arca com custos de biópsias. O exame é necessário para diagnosticar ou descartar doenças, como o câncer.

Para mulheres, são oferecidas biópsias de mama e tireoide. Para homens, há o exame para câncer de próstata. O procedimento é realizado em um laboratório de Novo Hamburgo e custeado a partir de ações da Liga.

— O nosso trabalho é ser um facilitador para prevenção. Somos parceiros da Secretaria Municipal de Saúde. Nunca deixamos ninguém sem ser atendido. Quando o paciente é encaminhado para fazer a biópsia, ele nos procura e damos andamento — explicou a presidente Dora Frank, 72 anos.

Neste ano, a Liga também auxiliou o município nas demandas de ecografias mamária e transvaginal. As duas filas foram zeradas. A entidade ainda ajuda pacientes com a doação de ranchos. Conforme a presidente, 22 famílias são assistidas mensalmente. A ação ocorre graças a doações da população e segue o estatuto da Liga Mãe.

A renda da associação é a partir de doações ou campanhas. Durante o ano, são realizados três eventos:

Sopas e Caldos

Tradicional Feijoada

Caminhada pela Vida

A entidade também aceita doações de tampas de garrafa pet e mantém um brechó, cujo valor arrecadado revertido para ajudar a comunidade. No setor da venda de roupas, as voluntárias Nívia Vargas, 42 anos e Claudete Scheeffer, 71 anos, organizam o local e atendem ao público.

As duas enfrentaram a doença e seguem em acompanhamento médico. Durante o tratamento, a Liga se tornou um ponto importante para o apoio.

— Aqui temos apoio incondicional, um carinho de mãe, sabe? Por vezes, é difícil para a nossa família e a gente se sente perdida. Como voluntária eu tenho vontade de retribuir tudo que recebi — contou Nívia.

Grupo presta apoio a homens e mulheres com câncer. André Ávila / Agencia RBS

Conforme o secretário de saúde de Estância Velha, Yuri Campos, a associação atua como parceira do município:

— A Liga consegue chegar lá na ponta, onde que às vezes o poder público não consegue atingir. Além da biópsia, que agiliza o início do tratamento, com a ajuda da entidade conseguimos zerar filas de mulheres que aguardavam por exames. A demanda reprimida acontece, infelizmente, devido questões financeiras e deficiência do serviço público.

Como ajudar a Liga de Estância Velha?

A Liga fica na Avenida Presidente Lucena, nº 3145, no bairro União

Os atendimentos a pacientes e no brechó da associação ocorrem às segundas e quartas-feiras, das 13h30min até as 17h

A comunidade pode ajudar com doações de roupas, alimentos e tampas de garrafa pet

Outras informações estão disponível no perfil do Instagram

Papel fundamental

Com atuação há 61 anos, a Liga Feminina de Combate ao Câncer no RS – a "Liga Mãe" – orienta, auxilia e fiscaliza as atividades das 87 regionais espalhadas pelo Estado. As entidades seguem regras e devem apresentar dados ao final de cada ano.

Conforme a presidente da associação, Vera Bernardes, o objetivo é que todas as unidades possam oferecer assistência e prevenção para casos de câncer. A sede da Liga Estadual fica na Santa Casa de Porto Alegre e presta apoio a pacientes SUS nos hospitais Santa Clara, Santa Rita e Santo Antônio.

Na parte assistencial, a entidade auxilia com doações de fraldas descartáveis, materiais de higiene pessoal e pijamas.

Em caso específicos, são ofertados ranchos, enxoval e passagem para que os pacientes possam se deslocar até o local de tratamento. Conforme Vera, a Liga mantém um laboratório na Santa Casa. São oferecidos gratuitamente exames para detecção de câncer de colo de útero e mama.



