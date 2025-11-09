Saúde

Em busca de respostas
Notícia

Diagnóstico do Alzheimer: teste de sangue mostra mais de 95% de precisão em pacientes do SUS no RS

Doença é a causa mais comum de demência e leva ao declínio da memória e das habilidades de raciocínio. Tecnologia foi desenvolvida nos EUA e validada por pesquisadores gaúchos

Maria Eduarda Ely

