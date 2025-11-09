Diagnóstico do Alzheimer: teste de sangue mostra mais de 95% de precisão em pacientes do SUS no RS

Alzheimer é a causa mais comum de demência e leva ao declínio da memória e das habilidades de raciocínio. Ирина Батюк / stock.adobe.com

Um novo exame de sangue testado no Rio Grande do Sul mostra alta precisão para diagnóstico do Alzheimer. A tecnologia, desenvolvida nos Estados Unidos, foi validada por pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e do Hospital de Clínicas de Porto Alegre pela primeira vez em pacientes brasileiros atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A Doença de Alzheimer, também chamada de Mal de Alzheimer, é a causa mais comum de demência e leva ao declínio da memória e das habilidades de raciocínio. Trata-se de uma doença física que faz com que o cérebro pare de funcionar corretamente e que piora com o tempo.

O teste foi aplicado em 59 pacientes atendidos pelo Ambulatório de Demências do Hospital de Clínicas. Os participantes foram divididos em três grupos:

pessoas com diagnóstico clínico de Alzheimer

pacientes com demência vascular

grupo controle, ou seja, que não tem diagnóstico

O teste identifica alterações na proteína p-tau217, que está diretamente relacionada ao acúmulo de grumos no cérebro e é uma das principais características do Alzheimer.

— A precisão desse exame para detectar as alterações da proteína p-tau217 superou os 95% — afirma Wagner Brum, estudante de medicina e pesquisador.

O professor de Farmacologia da UFRGS Eduardo Zimmer afirma que o exame seria capaz de identificar se a pessoa apresenta proteínas acumulando grumos no cérebro, característica da doença de Alzheimer.

Ele afirma que o exame pode facilitar o acesso ao diagnóstico:

— A gente pode democratizar o diagnóstico com biomarcadores, que é como chamamos o exame de sangue aqui na população brasileira.

Cérebro humano é um dos maiores desafios da ciência. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Os resultados foram publicados em uma revista científica internacional e comparados com os métodos considerados padrão atualmente, como o exame de líquor e o PET CT cerebral.

O neurologista Raphael Castilhos, do Hospital de Clínicas e professor da UFRGS, explica que os pacientes foram selecionados do Ambulatório de Demências e divididos em grupos com Alzheimer, demência vascular e controle. Para ele, o exame pode ser um divisor de águas na forma como a doença é identificada no Brasil.

— De fato, entender melhor e fazer o diagnóstico é essencial. No contexto de saúde pública e de atenção primária, pode representar uma grande revolução — afirma.

A pesquisa buscou validar o exame em brasileiros com diferentes perfis.

— Na população brasileira, esses estudos eram inexistentes. Pela primeira vez mostramos que, numa população com baixa escolaridade e portadora da doença de Alzheimer, o exame funciona de maneira muito interessante — diz Zimmer.

O próximo passo é ampliar os estudos para outras regiões do país.

— Quanto antes conseguimos identificar a presença dessa proteína, maior o tempo para modificar fatores que determinam o curso da doença —afirma o neurologista e pesquisador Wyllians Borelli.

Ele destaca que o exame pode ajudar na prevenção e no planejamento de cuidados.

— Se identificamos alguém com proteína alta, conseguimos modificar fatores de risco como: hábitos de vida, hipertensão, diabetes e colesterol alto. Isso traz muito mais qualidade de vida para o paciente, precocemente — explica.

Borelli também ressalta o impacto no sistema público:

— Os exames atualmente são muito custosos e não estão disponíveis em todo o Brasil. Nosso foco foi trazer isso para o sangue, porque temos a possibilidade de oferecer esse diagnóstico pelo SUS e beneficiar mais pacientes.

Famílias seguem lidando com os desafios da doença

A nutricionista Sandra Barbiero cuida da mãe, diagnosticada com Alzheimer há cinco anos.

— Ela ainda lembra de quem está do lado dela, mas esquece nomes e pessoas que não estão próximas — conta.

Sandra acompanha com expectativa os avanços da pesquisa.