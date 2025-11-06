Saúde

No mundo
Notícia

Com gaúcho no topo, instituições do RS têm 14 nomes na lista dos cientistas brasileiros que mais influenciam políticas públicas

Conforme relatório da Agência Bori e Overton, Cesar Victora, da UFPel, aparece em primeiro lugar na relação de 107 pesquisadores

Fernanda Polo

